多地廢水驗出小兒麻痺病毒　美國紐約州因感染升高•宣布進入緊急狀態

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 1955年小兒麻痺疫苗開始大規模施打後，歷經政府的大力推廣，1979年美國就宣布已成為完全無小兒麻痺感染者的國家，然而，隨著疫苗陰謀論等原因造成疫苗施打率持續下降，這幾年小兒麻痺已經重返美國，甚至迫使紐約州進入緊急狀態。

這也是自新冠肺炎疫情、猴痘疫情後，紐約州今年第三度宣布進入緊急狀態，這將使醫療人員、接生員與藥師可以加入疫苗提供者的行列，希望可以大幅提高疫苗施打效率。

小兒麻痺症又稱「脊髓灰質炎」，由小兒麻痺症病毒所造成，雖然超過9成的感染者都不會有任何症狀，仍有少數人因為肌力變弱而導致行動力下降，部分會造成終身殘疾，不過雖然沒有可以治癒的解藥，卻可以靠著多次施打疫苗來避免病症，因此有能力的國家皆會要求自己人民早點施打的原因。

然而，這幾年由於疫苗陰謀論及其他疫苗很危險說法的盛行，導致許多家長選擇不讓自己的小孩在幼時就先接種疫苗，導致紐約州部分地區的疫苗接種率創下新低，整個州平均疫苗接種率只有79%，給了病毒傳染的空間。

小兒麻痺症病毒通常經由糞口傳染，即使患者沒有任何病症，在感染6個月後排泄物仍有傳染能力。這也是為什麼在今（2022）年7月第一起未接種疫苗者發病後，有關當局開始密切監控整個州廢水排放設施的原因，因為這是自2013年以來，首次有人確診小兒麻痺並因此癱瘓。

透過監控與檢驗，奧蘭治縣（Orange County）、沙利文縣(Sullivan County)等7個縣的水源被驗出病毒陽性反應，且病毒基因皆可以追溯至8月在納蘇縣（Nassau County）驗出的小兒麻痺病毒 (poliovirus) 。

紐約州衛生局局長巴塞特醫生（Dr. Mary Bassett）指出，每一起確定造成患者癱瘓的小兒麻痺病例，就很可能代表身邊有超過百人確診，呼籲尚未接種疫苗的民眾應儘速至醫療院所施打疫苗。

而事實上，這也並不是第一個因為疫苗施打率降低而死灰復燃的病毒，2000年後美國宣布國內絕跡的麻疹，病例也在近年飆高，2019年全年有近1300人確診，是1992年以來確診人數最多的一年，除此之外，新冠肺炎疫情期間的反疫苗風潮，也是一種害怕疫苗的展現。