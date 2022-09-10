Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

多地廢水驗出小兒麻痺病毒　美國紐約州因感染升高•宣布進入緊急狀態

➤透過監控與檢驗，奧蘭治縣（Orange County）、沙利文縣(Sullivan County)等7個縣的水源被驗出病毒陽性反應，且病毒基因皆可以追溯至8月在納蘇縣（Nassau County）驗出的病毒。➤紐約州衛生局局長巴塞特醫生指出，每一起確定造成患者癱瘓的小兒麻痺病例，就很可能代表身邊有超過百人確診，呼籲尚未接種疫苗的民眾應儘速至醫療院所施打疫苗。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/10 20:30
圖為小兒麻痺患者 (路透檔案照片) 

圖為小兒麻痺患者 (路透檔案照片) 

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 1955年小兒麻痺疫苗開始大規模施打後，歷經政府的大力推廣，1979年美國就宣布已成為完全無小兒麻痺感染者的國家，然而，隨著疫苗陰謀論等原因造成疫苗施打率持續下降，這幾年小兒麻痺已經重返美國，甚至迫使紐約州進入緊急狀態。

這也是自新冠肺炎疫情、猴痘疫情後，紐約州今年第三度宣布進入緊急狀態，這將使醫療人員、接生員與藥師可以加入疫苗提供者的行列，希望可以大幅提高疫苗施打效率。

小兒麻痺症又稱「脊髓灰質炎」，由小兒麻痺症病毒所造成，雖然超過9成的感染者都不會有任何症狀，仍有少數人因為肌力變弱而導致行動力下降，部分會造成終身殘疾，不過雖然沒有可以治癒的解藥，卻可以靠著多次施打疫苗來避免病症，因此有能力的國家皆會要求自己人民早點施打的原因。

然而，這幾年由於疫苗陰謀論及其他疫苗很危險說法的盛行，導致許多家長選擇不讓自己的小孩在幼時就先接種疫苗，導致紐約州部分地區的疫苗接種率創下新低，整個州平均疫苗接種率只有79%，給了病毒傳染的空間。

小兒麻痺症病毒通常經由糞口傳染，即使患者沒有任何病症，在感染6個月後排泄物仍有傳染能力。這也是為什麼在今（2022）年7月第一起未接種疫苗者發病後，有關當局開始密切監控整個州廢水排放設施的原因，因為這是自2013年以來，首次有人確診小兒麻痺並因此癱瘓。

透過監控與檢驗，奧蘭治縣（Orange County）、沙利文縣(Sullivan County)等7個縣的水源被驗出病毒陽性反應，且病毒基因皆可以追溯至8月在納蘇縣（Nassau County）驗出的小兒麻痺病毒 (poliovirus)

紐約州衛生局局長巴塞特醫生（Dr. Mary Bassett）指出，每一起確定造成患者癱瘓的小兒麻痺病例，就很可能代表身邊有超過百人確診，呼籲尚未接種疫苗的民眾應儘速至醫療院所施打疫苗。

而事實上，這也並不是第一個因為疫苗施打率降低而死灰復燃的病毒，2000年後美國宣布國內絕跡的麻疹，病例也在近年飆高，2019年全年有近1300人確診，是1992年以來確診人數最多的一年，除此之外，新冠肺炎疫情期間的反疫苗風潮，也是一種害怕疫苗的展現。
疫苗
陰謀論
小兒麻痺
病毒
廢水

相關新聞

印度、中國批准鼻噴、吸入式COVID疫苗 成效如何仍是問號
印度、中國批准鼻噴、吸入式COVID疫苗 成效如何仍是問號
2022/09/07 16:04
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
2022/09/06 14:15
不只皮膚冒膿瘡 猴痘患者竟出現急性心肌炎
不只皮膚冒膿瘡 猴痘患者竟出現急性心肌炎
2022/09/04 10:13
首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打
首批猴痘疫苗估9/2抵台灣　500多劑優先提供3類人施打
2022/08/31 17:59
台灣各級學校陸續開學、中秋連假將至•傳播風險上升　第二批採購輝瑞疫苗•優先提供青少年
台灣各級學校陸續開學、中秋連假將至•傳播風險上升　第二批採購輝瑞疫苗•優先提供青少年
2022/08/29 16:26

更新時間 : 2022-09-10 21:47 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩