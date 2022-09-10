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iPhone14存儲晶片供應商名單見中企長江？美議員抨擊：蘋果是在玩火

蘋果表示公司沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，但他們「正在評估從長江存儲採購用於在中國銷售的部分iPhone的NAND晶片」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/10 17:29
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）蘋果新型手機iPhone14近期推出，不過外傳快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單中有長江存儲晶片，這家廠商過去因與中國政府高度相關而備受爭議，美國議員因此抨擊蘋果是在「玩火」，將受到聯邦政府前所未有的嚴格審查。

綜合媒體報導，曾是中國紫光集團旗下子公司、現已脫離的長江存儲疑似是iPhone14的供應商，由於長江存儲與中國共產黨及解放軍關係十分密切，且美國政府已認定該公司對美國國安和美國晶片公司構成的威脅與日俱增，因此美國佛羅里達州共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）說蘋果這是在「玩火」。

英國「金融時報」（FinancialTimes）指出，盧比歐也說，若蘋果不理會警告一意孤行，將受到聯邦政府前所未有的嚴格審查。「我們不能讓受制於共產黨的中國公司滲入我們的電信網路和數百萬美國人的iPhone中。」

此外，德州共和黨聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）也表示，長江存儲與中國共產黨及解放軍關係十分密切。他說「蘋果將有效地把知識和專有技術轉移到長江存儲，這將增強長江存儲的能力，並幫助中共實現其國家目標。」

根據外媒，美國商務部的工業和安全局正在對與中國有關的政策進行審查，這些政策可能會尋求使用各種法律、監管和執法工具，以防止先進技術落入不好的人之手。美國鳳舞擔憂中共對長江存儲的巨額補貼會削弱、破壞內存晶片市場，讓中國對這一關鍵的國家安全技術擁有更多控制權。

根據紐約時報，即使蘋果已經將部分生產線轉移到印度和越南，但中國員工及供應商在iPhone新機設計的影響力愈來愈大，而這次蘋果公司疑使用長江存儲產品，也凸顯蘋果與中國的關係友好。

對此，蘋果透過金融時報回應，表示公司沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，但他們「正在評估從長江存儲採購用於在中國銷售的部分iPhone的NAND晶片」。蘋果強調，它不考慮在中國境外銷售的手機中使用長江存儲晶片。

蘋果也表示，公司使用的NAND晶片上儲存的所有用戶資料都是「完全加密的」。
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