「梅花」增強為中度颱風•最快11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局說，颱風梅花今（10日) 下午2時增強為中度颱風，預計最快明天(11日) 清晨發布海上警報。

氣象局是在下午近3時開會時，確定梅花下午2時已增強為中度颱風。

氣象局稍早研判，預計明天清晨到上午發布海上颱風警報，至於陸上警報仍待觀察。

受到颱風梅花影響，台東往返綠島船班明天中午後全數取消，停航至12日，不少遊客今天換票提前返台，客輪業者指出，將視天候狀況，決定13日是否正常開船。

台東往返綠島船隻，由綠島之星、天王星及凱旋客輪3家業者共同排班，客輪業者考量遊客安全，決定明天中午過後往返台東、綠島的船班全面停航至12日。往返蘭嶼、台東航班明天同樣停航。

根據中央社報導，往返小琉球的部分東琉線業者，今天也陸續宣布，12日全天停航。

依據中央氣象局東港、小琉球各航段未來48小時預報資料顯示，12日上午10時以後，浪高1.2公尺、風力達6級以上，且風浪持續增強。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，其中泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處，已經在今天紛紛宣布，受到颱風梅花外圍環流影響，風浪增強，12日正常行駛、13日則視海象狀況開航。大福航運及琉興公司則截至今天下午4時30分，尚未宣布。

報導引述小琉球洪姓旅宿業者說，中秋連假人潮正多，所幸這次梅花颱風逼近時間已是連假過後，但民宿仍有零星訂房，將主動聯繫12日停航當天入住的旅客，是否延期或取消。

「梅花」增強為中度颱風•最快11日清晨發海上警報 綠島蘭嶼小琉球交通受影響