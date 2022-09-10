Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

員工懷孕就減薪做清潔工 廖老大惡意逼離職稱無違法被打臉

廖老大說，現在他不會辭退員工，繼續給懷孕請產假的員工回來做，但原本4萬5，因為職務異動原因，只能給2萬5。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/09/10 16:46
台灣「賽車教父」廖老大開直播。（截圖自社群媒體）

台灣「賽車教父」廖老大開直播。（截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣「賽車教父」廖老大日前在直播上表示，若員工懷孕他不用資遣她，而是利用職務異動讓她做警衛或清潔工，而薪水從4萬5變2萬5，更表示這種做法不違法，然而勞工局表示這已違反勞基法，可處以新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

廖老大日前在直播上談及員工懷孕、請產假的處理方式，他說「因為資遣被開罰， 遇到這種懷孕的員工，讓她請假，回來看是做警衛或清潔工，因為老闆有權利更動職位，我要叫你做什麼，就做什麼。」此外，他也說到可以用一些惡意逼迫員工離職的手段，像是讓她在大太陽底下做事，不讓她進來等等，如此一來就不用資遣人。

廖老大還說，不會辭退員工，繼續給她回來做，但原本4萬5，因為職務異動原因，只能給2萬5，且要有寄存證信函有提前告知，「告知前是4萬5，但告知後變2萬5。」最後廖老大更嗆勞動局這不違法，還說「不要說我很殘忍，我從今以後不會資遣員工了。」

對此，時代力量台中市議員參選人鄭勁節說，廖老大實在是錯得離譜，因為依據性別工作平等法第10條規定，雇主對受僱者薪資的給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇，而工作或價值相同者，應給付同等薪資。如有懷孕女性受僱者復職，不得損及勞動權益。

勞工局也指出，雇主對產後的女性受僱者實施調降薪資，因涉及勞動條件重大變更，應經過勞工同意後始得實施，否則有違反勞動基準法第22條工資應全額直接給付勞工的規定，並依同法第79條第1項規定處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

鄭勁節強調，台中已是六都平均薪資最低的城市，因此他呼籲台中市府勞工局，趕緊去勞檢廖老大旗下事業，別讓外界認為台中是勞基法的化外之地。

鄭勁節也對廖老大喊話，表示他身為台中知名企業家，對於勞動法令竟如此無知，甚至嗆聲勞工局「不違法」。因此鄭勁節呼籲台中市府勞工局，趕緊去勞檢廖老大旗下事業，別讓外界認為台中是勞基法的化外之地！

鄭勁節最後問盧秀燕媽媽市長「你能忍受女性員工因懷孕被惡意調職、降薪嗎？台中平均薪資已是六都最低，若連最基本的法律保障都形同虛設，年輕人到底要如何在台中安居樂業？」
員工
廖老大
就業歧視
產假

相關新聞

台灣退休失智駕駛端午忘記加班要「請假」 台鐵溫馨配合完成心願
台灣退休失智駕駛端午忘記加班要「請假」 台鐵溫馨配合完成心願
2022/06/06 10:00
台鐵公司化條例三讀　預定2024年1月掛牌成立
台鐵公司化條例三讀　預定2024年1月掛牌成立
2022/05/27 15:24
亞洲第一！Netflix原創影集《魷魚遊戲》勇奪美國演員工會獎視帝視后
亞洲第一！Netflix原創影集《魷魚遊戲》勇奪美國演員工會獎視帝視后
2022/02/28 17:55
〈財經主筆室〉台積電買庫藏股、三星卻面臨罷工危機　人才大戰一觸即發
〈財經主筆室〉台積電買庫藏股、三星卻面臨罷工危機　人才大戰一觸即發
2022/02/21 11:26
【台灣首樁金金併】富邦併日盛•員工安置達初步共識: 3年內不裁員不資遣
【台灣首樁金金併】富邦併日盛•員工安置達初步共識: 3年內不裁員不資遣
2021/12/17 17:58

更新時間 : 2022-09-10 17:03 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩