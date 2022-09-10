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回應民眾黨質疑　台灣數位部澄清: 聘用人員依法進用受監督•絕無膨脹三倍

數位部發言人李懷仁說，所謂膨脹三倍的說法，可能是邱委員誤讀數位部相關組織法條文，忽略數位部還有轄下兩個署，才沒將兩個署的聘用人員各一百人計入，以致有膨脹三倍的誤解。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/10 14:58
圖/官方臉書

圖/官方臉書

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 針對昨（9）日民眾黨邱臣遠委員說數位發展部聘用人員膨脹成三倍，數位部發言人李懷仁9日透過新聞稿表示，數位部聘用人員都是依法進用並受到聘用人員相關法令規範與監督，更絕無膨脹三倍。李懷仁也說，數位部對外一直都有清楚表示，數位部一部兩署聘用人員最高上限三百人，也就是數位部與轄下數位產業署、資通安全署，各上限一百人的合計。

對於邱臣遠委員所質疑聘用人員佔總員額一半，李懷仁則是表示，感謝民眾黨團去年就提出數位部聘用人員可以達總員額一半的主張。李懷仁說，去年立法院審理數位發展部組織法草案時，民眾黨團也提出黨團版草案，特別是在民眾黨團版第八條，提出考慮數位部人力來源多元與專業，因此主張擴大聘用人員到總員額一半。李懷仁說，邱臣遠委員也列名在民眾黨團版上，相信當時也支持民眾黨團版擴大聘用人員到總員額一半的主張。

李懷仁說，所謂膨脹三倍的說法，可能是邱委員誤讀數位部相關組織法條文，忽略數位部還有轄下兩個署，才沒將兩個署的聘用人員各一百人計入，才有膨脹三倍的誤解。

李懷仁表示，數位發展部組織法第7條明確限定數位部本部「…其聘用員額不得超過一百人。」此外，數位產業署組織法第五條、資通安全署組織法第五條，也都有明文寫出「…其聘用員額不得超過一百人。」因此，一部兩署上限各一百人，最高上限三百人。李懷仁也強調，上述的三個組織法都是經過立法院三讀通過。

李懷仁指出，目前數位部成立還不到一個月，聘用人員僅二十餘人，就像速限300公里，不會一下子開到300，但是會穩定起步。同時，數位部的司署長目前都是常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。
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