Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣9/10新增35594本土新冠肺炎確診個案及236例境外移入　中重症增加114例

指揮中心統計，截至目前國內累計565萬零28例確診個案。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/10 14:26
宜蘭縣冬山鄉公所，中秋佳節前夕在冬山火車站前推出10公尺高裝置藝術作品「玉兔抱月」，即日起至10月31日每天晚間都會點亮燈光，展現可愛萌...

宜蘭縣冬山鄉公所，中秋佳節前夕在冬山火車站前推出10公尺高裝置藝術作品「玉兔抱月」，即日起至10月31日每天晚間都會點亮燈光，展現可愛萌...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增35,830例COVID-19確定病例，分別為35,594例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。

台灣9/10新增35594本土新冠肺炎確診個案及236例境外移入　中重症增加114例
指揮中心表示，今日新增之35,594例本土病例，為16,106例男性、19,478例女性、10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,646例)，臺中市(4,545例)，臺北市(4,503例)，桃園市(3,783例)，高雄市(2,726例)，臺南市(2,038例)，彰化縣(1,617例)，新竹縣(1,011例)，宜蘭縣(937例)，屏東縣(887例)，苗栗縣(841例)，新竹市(822例)，雲林縣(779例)，基隆市(721例)，南投縣(666例)，花蓮縣(662例)，嘉義縣(477例)，嘉義市(352例)，臺東縣(257例)，金門縣(179例)，澎湖縣(129例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月6日至9月6日，死亡日期介於7月6日至9月7日，詳如附件。

9月10日新增死亡COVID-19確診個案表　超連結

指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為138例男性，98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)、泰國(7例)、菲律賓(4例)、馬來西亞(3例)、土耳其及日本(各2例)、香港、法國、韓國、美國、印度、澳門、新加坡、澳大利亞及中國(各1例)移入，另201例感染國家調查中。入境日期介於今年8月13日至9月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,650,028例確診，分別為30,392例境外移入，5,619,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,255例COVID-19死亡病例，其中10,239例本土，個案居住縣市分布為新北市2,172例、臺北市1,145例、臺中市1,031例、高雄市962例、臺南市788例、桃園市778例、彰化縣600例、屏東縣414例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣255例、嘉義縣242例、基隆市223例、宜蘭縣209例、花蓮縣170例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市104例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣9/10新增35594本土新冠肺炎確診個案及236例境外移入　中重症增加114例
台灣
確診
本土
境外
中重症
covid19
新冠肺炎

相關新聞

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
2022/09/09 14:17
台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊
台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊
2022/09/08 14:55
發掘台灣潛點特色！香港首個水底展覽「潛行台灣」　榮獲德國紅點設計獎肯定
發掘台灣潛點特色！香港首個水底展覽「潛行台灣」　榮獲德國紅點設計獎肯定
2022/09/08 13:41
白宮國安顧問：中國侵台威脅仍顯著 11月G20峰會未定「拜習會」
白宮國安顧問：中國侵台威脅仍顯著 11月G20峰會未定「拜習會」
2022/09/08 11:29
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
2022/09/07 20:54

更新時間 : 2022-09-10 15:41 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩