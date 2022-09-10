台鐵10日續搶修彰化路段號誌　歷來最嚴重故障之一•疑不明雜散電流干擾系統

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午出現故障，造成列車延誤，2度修復後，昨(9日) 深夜跨今天（10日) 凌晨再度搶修，到今天上午仍不穩定，至於真正故障原因，台鐵還在查。

台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午無法正常運作，2天內兩度修復後又出現異常，是台鐵歷來號誌故障修最久的一次，台鐵表示，發現有不明雜散電流干擾系統，正逐一清查來源。

台鐵10日上午發布新聞稿，花壇-員林間號誌故障，經9日跨10日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因改善，耽誤旅客時間與行程，台鐵致歉。

彰化縣大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，8日上午發生故障，平交道柵欄不定時放下，汽機車要穿越平交道時看到柵欄升起又放下，不敢通行，列車也因此嚴重誤點，昨(9日) 近中午全面修復後，下午又異常，之後再修復，昨天深夜到今天(10日) 凌晨再搶修，到上午系統仍不穩定。

台鐵花壇-員林間號誌8日上午7時20分故障，主要是計軸器有異常，改以人工通信方式行車，列車通過須慢行，平均延誤20至30分鐘，昨天近中午12時全面修復，下午1時22分又故障，下午近5時再修復，深夜又因系統不穩定再搶修。

台鐵已更換過故障號誌的纜線，昨也請原廠技師到現場更換計軸器核心系統的電腦卡板，至於計軸器異常造成號誌故障的真正原因，目前還是無法確定，台鐵正逐一檢測查明中。

台鐵統計，從8日上午至9日列車收班，已影響259列次、約5萬8500名旅客。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日。

中央社10日引述台鐵電務處長周祖德受訪時說，這次號誌故障是歷來號誌嚴重故障事件之一，以往很快就排除，最久也是一天內就能修復，這次確切原因還不清楚，算是修最久。

根據台鐵的紀錄，民國96年七堵號誌故障，曾影響10萬名旅客，這次彰化路段號誌故障，到昨天收班影響達5萬8000多人，今天應該就破6萬人。

周祖德說，花壇與員林間號誌故障是計軸器無法偵測到列車訊息，基於安全，系統自動顯示有列車經過，造成平交道號誌無法正常顯示紅綠燈，但包括纜線、接地線及計軸器的電腦核心系統等零件已全部更新，號誌運作仍不穩定。

周祖德說，目前發現有不明的雜散電流干擾計軸器，但干擾源從何而來還不清楚，正由系統廠商等專家，在號誌故障約6公里範圍內，逐一清查。

交通部長王國材昨天上午到台鐵了解彰化路段號誌故障修復情形，指示台鐵要做好平日的維修養護，並有備援系統。交通部次長胡湘麟與台鐵局長杜微今天上午也南下彰化，了解號誌故障原因清查狀況。