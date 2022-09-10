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中國情侶向馬紹爾官員行賄•試圖建立「國中之國」　遭引渡至美國受審

馬紹爾自二戰後接受美國託管至1979年，投票自治後，仍與與美國簽訂自由聯合協定 (Compact of Free Association)，讓美國提供其國防與社會服務，甚至國內生產總值的一半皆來自美國援助，SAR的成立等於讓「其他外國勢力」將手伸進美國勢力範圍，而為美國所不容。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/09/10 16:14
新聞截圖取自當地媒體<a href="https://marshallislandsjournal.com/rasar-promoters-charged-in-alleged-bribery-scheme/" target="_blank">The Marshall Islands Journal</a>網站

新聞截圖取自當地媒體The Marshall Islands Journal網站

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 台灣現存14個邦交國之一的馬紹爾群島 (Republic of the Marshall Islands)，近期發生一件離奇事件。一對中國情侶試圖靠著賄賂當地議員的方式，組建近乎等同於獨立的「準自治區」並差點成功，不過由於該國與美國特別的關係，該對情侶在被逮捕後，已於上周被引渡至美國受審，由於時值中國試圖在太平洋擴大影響力，整起事件更顯敏感。

事件曝光後，儘管反對黨強烈要求，現任馬紹爾政府仍未對此做出任何評論，前總統海妮近日也加入聲援反對黨行列，認為馬紹爾群島議會（Nitijela）應該要對此作出解釋。

英國BBC報導，這對中國情侶（英文譯名：Cary Yan、Gina Zhou）自2016年起就以7千至2.2萬美元不等的價格，對多名當地議員行賄，試圖說服他們在美國曾經進行核子試爆的朗格拉普環礁 ( the Rongelap atoll ) 建立「準自治區」（SAR），並計畫在區域內推行減稅、鬆綁移民規定等政策以吸引外國投資。

他們不只對每名議員提供賄款，也頻繁邀請這些官員至當地的餐廳用餐、喝酒，還支出他們至香港、紐約等地推廣SAR概念的機票與飯店住宿費用，至少有6名官員與議員接受了這些招待，其中一人甚至還因此任命這對情侶為特別顧問，並讓他們成為了公民。

2018年，這些收受賄賂的議員首次提出了支持成立SAR的法案，卻因為時任總統的海妮（Hilda Heine），以這些在野黨議員「代表中國試圖在馬紹爾建立國中之國」為由，予以強烈反對而未能通過。不過隨著海妮在2019年輸掉大選，新的國會得以在2020年通過新法支持SAR的概念，並為正式成立特區的相關法案鋪路。

正當SAR有可能成立時，這對中國情侶隨後在泰國遭到逮捕，並面臨貪腐、向官員行賄以及洗錢等指控，經過長期交涉，終於在上周確定引渡至美國受審。

事實上，馬紹爾自二戰後接受美國託管至1979年，投票自治後，仍與美國簽訂自由聯合協定 (Compact of Free Association)，讓美國提供其國防與社會服務，甚至國內生產總值的一半皆來自美國援助，SAR的成立等於讓「其他外國勢力」將手伸進美國勢力範圍，而為美國所不容。
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準自治區

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