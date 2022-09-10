英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國伊莉莎白二世於當地時間8日辭世，19日將於西敏寺舉行葬禮，消息一出，美國總統拜登及土耳其總統厄多安都表態將出席女王的國葬，不過俄國總統普丁則因與英國關係不佳而不會參與，另外，哈利及梅根也受邀參與。
伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。她在位長達70年，是英國史上在位最久的君主，女王葬禮預計在2週內，也就是19日在西敏寺舉行（Westminster Abbey），美國總統拜登（Joe Biden）及土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）都表態會出席，而日本有意安排德仁天皇出席，另外西班牙、比利時、丹麥、瑞典和荷蘭等歐洲國家的王室成員也會前往。
然而根據法新社，因俄烏戰爭爆發後，英國一直是最積極挺烏抗俄的支持者之一，並且持續對烏克蘭提供武器和訓練，使俄國與英國關係不佳，俄國總統普丁（Vladimir Putin）因此未計畫參加英國女王喪禮。
過去伊莉莎白二世已故丈夫菲利普親王曾舉行僅30人出席的葬禮，這次預計女王的葬禮不受防疫限制影響，不只是其他王室成員能參與，各國元首及他國王室重要人物都能與皇室成員一起紀念伊莉莎白二世的一生。據BBC報導，女王的國葬當天，靈柩將由英國皇家海軍炮架車從西敏宮移送到西敏寺。
另外，哈利王子及其妻子梅根也將會出席女王葬禮，雖然後者未被邀請前往蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）見女王最後一面，不過兩人預計會參加19日舉行的國葬。