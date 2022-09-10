英國女王葬禮19日舉行 拜登、各國王室成員將出席 普丁不參與

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國伊莉莎白二世於當地時間8日辭世，19日將於西敏寺舉行葬禮，消息一出，美國總統拜登及土耳其總統厄多安都表態將出席女王的國葬，不過俄國總統普丁則因與英國關係不佳而不會參與，另外，哈利及梅根也受邀參與。

伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。她在位長達70年，是英國史上在位最久的君主，女王葬禮預計在2週內，也就是19日在西敏寺舉行（Westminster Abbey），美國總統拜登（Joe Biden）及土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）都表態會出席，而日本有意安排德仁天皇出席，另外西班牙、比利時、丹麥、瑞典和荷蘭等歐洲國家的王室成員也會前往。

然而根據法新社，因俄烏戰爭爆發後，英國一直是最積極挺烏抗俄的支持者之一，並且持續對烏克蘭提供武器和訓練，使俄國與英國關係不佳，俄國總統普丁（Vladimir Putin）因此未計畫參加英國女王喪禮。