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駐奧地利代表處大使張小月 呼籲國際民航組織邀請台灣開會

斯洛維尼亞日報(Dnevnik)8日刊登駐奧地利代表處張小月大使呼籲ICAO邀請台灣參加本年第41屆大會投書，她強調國際飛航復甦之際，位居東北及東南亞交通重要樞紐的台灣，不該被排除參與國際民航組織。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/10 11:07
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣駐奧地利代表處張小月8日投書斯洛維尼亞日報(Dnevnik)，呼籲國際民航組織（ICAO）邀請台灣參加本年第41屆大會，確保區域及全球之飛航安全，ICAO不應一再漠視台灣民航局無法參與所可能形成的隱藏飛航風險。

根據駐奧地利代表處，斯洛維尼亞日報(Dnevnik)8日刊登駐奧地利代表處張小月大使呼籲ICAO邀請台灣參加本年第41屆大會投書。張小月於投書中指出，正當全球逐漸自疫情復甦並致力重建人際交流尤其是航空交通之際，位居東北及東南亞交通重要樞紐的台灣，卻仍被排除參與國際民航組織。

張小月強調，台灣作為全球飛航運作的一環，負責管轄東亞空中交通流量龐大的「台北飛航情報區」，ICAO應從風險管控，安全管理的角度，讓台灣民航局參與ICAO，提供台北飛航情報區即時資訊，確保區域及全球之飛航安全。

張小月指出，台北飛航情報區計有18條國際航路、4條國內航路及17座機場提供民航服務。2019年疫情爆發前，提供逾185萬航管架次服務，約7,200萬航空旅客人次。ICAO不應一再漠視台灣民航局無法參與ICAO所可能形成的隱藏飛航風險。

ICAO第41屆大會即將於9月底舉行，並以「重新連結世界」為題，展現國際民航社群對疫後復甦之期待。張小月呼籲ICAO重新連結台灣，邀請臺灣參與本年第41屆大會，並支持台灣實質參與ICAO之技術性會議、活動及機制。

根據行政院，ICAO大會每3年舉行一次，經由討論制定世界各國所共同遵循的飛航規範、標準，確保全球民用航空安全得有序成長。

行政院指出，台灣過去多次未受邀參與ICAO大會，不過台灣友邦，以及包括美國等眾多友我國家行政、立法部門以及相關團體，不斷透過進洽ICAO、公開發聲、通過友我決議、發表友我專文等方式，籲請ICAO接納我國專業、務實、有貢獻之參與。

過去ICAO傳出大舉封鎖挺台灣的推特帳號，2020年台灣外交部發出聲明，表示ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，壓制各方支持台灣的聲音，喪失專業中立，更漠視「世界人權宣言」第19條保障的言論自由，外交部對此表達最強烈的遺憾與不滿，並已指示我駐加拿大代表處向ICAO表達嚴正抗議。
張小月
台灣駐奧地利代表處
國際民航組織
ICAO
奧地利

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