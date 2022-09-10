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中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳

第12號颱風梅花外圍環流11日凌晨才到，不過北台灣賞月要把握上半夜賞月，北海岸及宜蘭要碰碰運氣。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/09/10 10:43
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中秋節到了！又大又圓的月亮卻不是全台都看得到，氣象局指出，北部因颱風梅花外圍環流接近，民眾要把握上半夜賞月，而中南部和花東地區則是賞月條件較佳，待午後雷雨散去後越夜月越明。

根據中央氣象局，第12號颱風梅花外圍環流11日凌晨才到，不過北台灣賞月要把握上半夜，北海岸及宜蘭要碰碰運氣，至於中南部和花東地區，則影響較小，澎湖金門馬祖明月高掛，賞月條件最好。

氣象局依照台灣北中南地區賞月機率近一步說明。氣象局指出，基隆北海岸、宜蘭迎風面雲量較多，颱風外圍環流接近，快的話深夜起有短暫陣雨，能不能看到月亮得看梅花颱風的移速，也建議民眾今晚外出建議攜帶雨具。

再來，北部、花東地區則是上半夜條件佳，下半夜雲增多。上半夜順利看到月亮的機率高，但隨著外圍環流接近，下半夜雲量漸增，北部雲量又更多一些。若要通宵達旦等日出，一樣建議攜帶雨具。

中南部地區則是在午後雷雨散去後，越夜月越明。氣象局說，因中南部的天氣並不受颱風接近影響，因此賞月條件相當好。但由於下午有些地方有午後雷陣雨(尤其中部山區、南部地區機率較高)，耐心一點，等雲散掉後，迎接人們的是皎潔明月。

最後是澎湖金門馬祖，因天氣穩定，賞月條件最佳，明月高掛清晰可見。

氣象局也提醒民眾，東北風影響，新竹至台南、恆春半島沿海地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間應注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動要特別小心。

中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
中秋節
賞月
月亮
颱風梅花
中央氣象局

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