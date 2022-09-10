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U18女籃再造驚奇 台灣雪恥擊敗紐西蘭將爭決賽門票

台灣U18女籃代表隊上屆在排名賽與紐西蘭交手，當時台灣隊以47比75慘敗，這次再度交戰，台灣在終場以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強。

By 體育組, 台灣英文新聞
2022/09/10 10:20
台灣U18女籃代表隊9日以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強。（圖取自fiba網頁fiba.basketball）

台灣U18女籃代表隊9日以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強。（圖取自fiba網頁fiba.basketball）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣今年參加2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽屢屢創造驚奇，不但睽違20年打敗中國，更一雪上屆慘輸之恥，如願擊退紐西蘭，明天將與冠軍大熱門澳洲爭搶冠軍賽門票。

中央社報導指出，台灣U18女籃代表隊上屆在排名賽與紐西蘭交手，當時台灣隊以47比75慘敗，且台灣在2018年澳洲與紐西蘭併入亞洲區之前，曾締造連續15屆都晉級4強的紀錄，之後因不敵紐、澳，台灣連續晉級4強的紀錄才被中斷。

然而這次台灣U18女籃代表隊不斷創造驚奇，9日對上紐西蘭隊，一度有20分的領先優勢，雖然後面險些浪費這個優勢，但靠著宋瑞蓁在第4節獨拿12分，搭配蕭豫玟20分、23籃板，終場以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強。

報導指出，台灣隊在小組賽首役雖不敵日本，次役則以74比61逆轉扳倒尋求6連霸的中國，拿下近20年來對戰首勝，也斬斷對戰10連敗，昨天再以81比16痛宰印尼，以分組第2晉級6強。

這次台灣在排名賽與紐西蘭交手，開賽就即迅速進入狀況，加上女籃好手蕭豫玟上半場累計13投9中，攻下最高的18分、10籃板與5抄截，一路帶領台灣隊領先。

不過在進入第4節前，台灣隊僅以56比54稍微領先，情勢十分緊張。紐西蘭之所以上半場打得不好，是因為兩節當中已有15次團隊失誤，是陷入落後的主因之一。第3節開始，紐西蘭隊回穩，加上外線火力逐漸加溫，一度將比分扳平，所幸張聿嵐在時間終了前拋投命中，台灣才帶著些微領先進入第4節。

報導指出，決勝節中另一名台灣女籃小將宋瑞蓁挺身而出，無論快攻還是罰球，都有把握機會，她全場拿下18分，就有12分集中在第4節，靠著宋瑞蓁火力挹注，台灣隊成功守下勝利。
U18亞洲青年女子籃球錦標賽
U18
女籃代表隊
紐西蘭

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