英國王位繼位者查爾斯三世：記住女王的榜樣並從中汲取力量

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）繼承王位的查爾斯三世國王9日首度在母親英國女王伊麗莎白二世8日離世後發表演說，在全國轉播影片中，查爾斯三世對母親的愛和奉獻表達感謝，並向女王一生鞠躬盡瘁服務人民致敬，也盼人民在悲傷之餘記住女王的榜樣並從中汲取力量。

根據外媒，高齡73歲的查爾斯三世國王（King Charles III）是繼伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的英國王位繼位者，他9日於白金漢宮向全國發表演說，由英國廣播公司第一台（BBC One）轉播。

查爾斯三世在演說中強調自己將盡職盡責如母親，表示「正如女王自身始終堅定不懈為國奉獻，我此刻也鄭重起誓，以上帝賦予我的餘生所有光陰，維護我國核心的憲政制度。」

查爾斯三世也緬懷心愛的母親、伊麗莎白二世女王所啟發的「愛、欽佩和尊重」，成為她在位70年統治的標誌，一直是他和全家人的榜樣。

查爾斯三世也說，女王一生的奉獻精神，經歷了變革和進步的時代，也走過歡樂和慶祝的時代，以及悲傷和失落的時代，贏得了世界各地人民的尊重、喜愛、欽佩和敬意，他讚揚了她的熱情、幽默和看到人們最好一面的能力。

查爾斯三世說，「我們維持相同的價值觀，而且必須保持不變，君主制的作用和職責也保持不變，主權也保持不變，因此我對自己根深蒂固的信仰，以及教會的特殊關係和責任也保持不變，無論您居住在英國，還是世界各地的領土，無論背景或信仰，都將努力以忠誠、尊重和愛為您服務」

查爾斯三世在演說中亦提到王室中其他成員，包含哈利和梅根。查爾斯三世首先宣布授予威廉王子（Prince of Wales）威爾斯親王（Duke of Cornwall）頭銜與第一順位繼承人，他也提到妻子卡蜜拉，「對於我的家庭來說，這也是一個改變的時刻，我依靠我親愛的妻子卡蜜拉的幫助，自我們17年前結婚以來，為了表彰她自己為王家的服務，她成為了我的王后」。而後他說「我還想表達我對哈利和梅根的愛，因為他們繼續在海外建立自己的生活」

最後，查爾斯三世說「致我親愛的媽媽，當您開始與我親愛的已故爸爸團聚的最後一段偉大旅程時，我只想說聲『謝謝』，感謝您對我們的家庭以及這些年來，您辛勤的服務，以及對這個國家大家庭的愛與奉獻」。