Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

英國王位繼位者查爾斯三世：記住女王的榜樣並從中汲取力量

查爾斯三世說，女王一生的奉獻精神，經歷了變革和進步的時代，也走過歡樂和慶祝的時代，以及悲傷和失落的時代，贏得了世界各地人民的尊重、喜愛、欽佩和敬意，他讚揚了她的熱情、幽默和看到人們最好一面的能力。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/09/10 09:41
繼承王位的查爾斯三世國王（King Charles III）9日首度發表全國演說。（ 圖/翻攝The Royal Family臉書)

繼承王位的查爾斯三世國王（King Charles III）9日首度發表全國演說。（ 圖/翻攝The Royal Family臉書)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）繼承王位的查爾斯三世國王9日首度在母親英國女王伊麗莎白二世8日離世後發表演說，在全國轉播影片中，查爾斯三世對母親的愛和奉獻表達感謝，並向女王一生鞠躬盡瘁服務人民致敬，也盼人民在悲傷之餘記住女王的榜樣並從中汲取力量。

根據外媒，高齡73歲的查爾斯三世國王（King Charles III）是繼伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的英國王位繼位者，他9日於白金漢宮向全國發表演說，由英國廣播公司第一台（BBC One）轉播。

查爾斯三世在演說中強調自己將盡職盡責如母親，表示「正如女王自身始終堅定不懈為國奉獻，我此刻也鄭重起誓，以上帝賦予我的餘生所有光陰，維護我國核心的憲政制度。」

查爾斯三世也緬懷心愛的母親、伊麗莎白二世女王所啟發的「愛、欽佩和尊重」，成為她在位70年統治的標誌，一直是他和全家人的榜樣。

查爾斯三世也說，女王一生的奉獻精神，經歷了變革和進步的時代，也走過歡樂和慶祝的時代，以及悲傷和失落的時代，贏得了世界各地人民的尊重、喜愛、欽佩和敬意，他讚揚了她的熱情、幽默和看到人們最好一面的能力。

查爾斯三世說，「我們維持相同的價值觀，而且必須保持不變，君主制的作用和職責也保持不變，主權也保持不變，因此我對自己根深蒂固的信仰，以及教會的特殊關係和責任也保持不變，無論您居住在英國，還是世界各地的領土，無論背景或信仰，都將努力以忠誠、尊重和愛為您服務」

查爾斯三世在演說中亦提到王室中其他成員，包含哈利和梅根。查爾斯三世首先宣布授予威廉王子（Prince of Wales）威爾斯親王（Duke of Cornwall）頭銜與第一順位繼承人，他也提到妻子卡蜜拉，「對於我的家庭來說，這也是一個改變的時刻，我依靠我親愛的妻子卡蜜拉的幫助，自我們17年前結婚以來，為了表彰她自己為王家的服務，她成為了我的王后」。而後他說「我還想表達我對哈利和梅根的愛，因為他們繼續在海外建立自己的生活」

最後，查爾斯三世說「致我親愛的媽媽，當您開始與我親愛的已故爸爸團聚的最後一段偉大旅程時，我只想說聲『謝謝』，感謝您對我們的家庭以及這些年來，您辛勤的服務，以及對這個國家大家庭的愛與奉獻」。
查爾斯三世
伊麗莎白二世
英國王室

相關新聞

【更新】澳洲醫師研判英國女王死於周邊血管疾病　典型在夙昔•查爾斯三世繼位挑戰多
【更新】澳洲醫師研判英國女王死於周邊血管疾病　典型在夙昔•查爾斯三世繼位挑戰多
2022/09/09 19:10
哈利梅根喜迎第二胎產女 取名莉莉貝向女王與黛安娜王妃致敬
哈利梅根喜迎第二胎產女 取名莉莉貝向女王與黛安娜王妃致敬
2021/06/07 11:08
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲立普親王
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲立普親王
2021/04/10 20:41
脫離王室猛掙錢 　英國哈利王子獲新頭銜「影響長」
脫離王室猛掙錢 　英國哈利王子獲新頭銜「影響長」
2021/03/26 13:57
英國王室之謎 哈利與梅根之子為何不是王子？
英國王室之謎 哈利與梅根之子為何不是王子？
2021/03/10 10:22

更新時間 : 2022-09-10 10:44 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩
翻轉麻將汙名•為長照盡一分力　郭璽等人申請成立「麻將最大黨」•場館設警局旁不再遮掩