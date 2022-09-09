〈投資理財〉全球金融風暴 台灣優質金融股值得注意 （上）

國際經濟金融環境動盪不安，台股亦受衝擊不小，熱門的半導體、航運、面板等產業，利空頻傳，投資人如果閃避不及將蒙受損失，此時長期投資配置上選擇優質金融類股，尚有不錯機會。

台灣市場金融類股中，尤其是產、壽險股，不少因防疫保單的推出與大量申請理賠而受創嚴重，當然以過去雄厚的財務基礎，應可渡過難關，然而，難免會影響明年的配股、配息，此時投資人選擇投資標的，最好先避開受創標的，宜以長、短期皆穩定，公司治理良好，股利優質企業為宜。

上市類金融股中，今年受景氣或疫情影響較低，且為投資界認為較穏定的的標的，應該有台企銀、遠東銀、新產、玉山金、上海商銀、第一保、合庫金、台產、群益期、開發金、永豐金、第一金、華南金等，都展現不錯的營收及獲利，在全球紊亂的金融環境中，尤顯難能可貴。

今年國泰金、富邦金、兆豐金、京城銀、新光金、元大金、三商壽，不少長期績優股，都是因為防疫保單或國際金融情勢不穩受創，投資人在選擇標的時，如果認為此時危機入市，未嘗不是投資的好機會。

投資人大概都了解，今年這些受創標的，短期股價起伏波動大在所然難免，投資要有耐心，而且1、2年內，因企業財務受損，股利欠佳，俟危機渡過，價格反彈，股利轉佳，或許可以有不錯的報酬，這些都是機會成本，有失有得，端視投資人自己的選股策略，以及忍耐程度而定，必須審慎考慮，否則選擇影響最低的投資標的，壓力較輕，資本利得雖低，應該也是不錯的考量。

台企銀今年是金融類股的當紅炸子雞，最大原因是它沒有受到國際金融風暴，以及保險業浄值衰退，以及防疫保單影響，業務發展穩定，今年上半年合併財務報表顯示，利息浄收益98.19億元，淨收益129.26億元，稅前浄利50.72億元，歸屬於母公司業者主淨利41.6億元，基本每股盈餘0.52元，比去年同期的0.34元，大幅成長。

全球央行升息，台灣亦不能免俗，今年上半年雖然升息只有1.5碼，但是對於長期久居低利率的銀行體系，已是久旱甘霖，獲利大進補，存放款利差加大，利潤預期將大幅增加，今年8月單月營收，已紛紛開始展現亮麗的營收數字，預料全年獲利應該值得期待。

台企銀近年搭上綠能產業融資便車，包含太陽能電池製造、太陽光電、離岸風電等，授信餘額達1441.35億元，比去年同期的724.68億元，大幅成長約99％。未來再生能源、防治汚染、節能，低碳經濟將成為台企銀的獲利主要來源，外資近期大幅買超，列為基本持股，趨勢值得投資人注意。

上海商銀長期以來，由於作風穩健，企業形象佳，股利穩定，市場範圍包括中、港、台三地，也是法人的最愛。今年上半年合併營收淨收益203.19億元，比去年同期成長4.9%，每股稅後純益達1.62元，逾放比0.24%，備抵呆帳覆蓋率551.02%，資本適足率13.65%，資產品質及資本適足性良好。

上海商銀累計前7個月營收249.87億元，年成長7.93%，8月合併營收達到45.83億元，年增47.52%，呈現爆發性成長，應該是拜升息之賜，再加上穩健經營管理，預料今年營收及獲利，將有不錯的機會，外資、投信或保險公司、勞退基金等法人，常因上海商銀的穩健，喜歡納入基本持股，投資人若要躲避當前國際經濟及金融風暴，應該也是不錯的考慮。

今年國內12家產物保險公司中，只有台產及第一保，幸運躲過防疫保單之亂，台產防疫保險今年初到期，即不再續推新保單，現在落得「無債一身輕」，第一保也是有驚人的先見之明，完全不推防疫保單，躲過一劫，羨煞同行，過去台產、第一保在景氣大好時，或許不受矚目，但是當今全球大勢紊亂之際，表現突出，應該值得注意。

上半年全球股債市都下跌，賺錢不易，市場出現熊市，股、債市同步大幅波動，相當罕見，然而，台產、第一保上半年投資收益都超過1億元，非常難得，其中台產是1.67億元，新產1.65億元。兩家產險公司平時都因為作風保守，不受注意，但是面對風暴來襲，如今獨樹一幟，羨煞同行，同樣應受到投資人肯定。

第一保今年上半年每股獲利為0.95元，除了投資收益之外，還有利息收入及租金收入，去年同期每股獲利為0.61元。台產今年上半年每股獲利為1.01元，去年同期為-0.73元，顯然今年的表現已不可同日而語了，值得投資人注意，預料明年兩家公司的股利應有機會表現，同時可能影響股價。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★