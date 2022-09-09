（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，王儲查爾斯（Prince Charles）將繼任國王，意味著英國從國歌、錢幣、郵票到護照等生活中許多方面都將隨之改變。

綜合外媒報導，未來英國及世界各地大英國協各國的硬幣和紙鈔，都將印上新君主的肖像。英國新君主的肖像也出現在東加勒比海幣、加拿大、澳洲和紐西蘭的硬幣正面。

除此之外，英國郵票和硬幣一樣也印有君主頭像，新任君主頭像必須與前任君主呈反方向，警察頭盔上的徽章也將換新。

至於英國國歌歌詞中的「天佑女王」(God save our gracious Queen/God save the Queen) 將改為「天佑國王」(God save our gracious King/God save the King)，男性版本的國歌歌詞，自1952年女王繼位後就不再為人傳唱。

英國護照內頁的文字也將隨之更新，因為以往護照都以女王名義發行；在正式場合中對國家元首的致詞開場白，也將從「女王」改為「國王」。

英國「獨立報」（Independent）報導，從歷史的角度來看，硬幣在傳播君王名聲上扮演重要角色，這是因為對許多人而言，硬幣上刻印的君主形象，是他們一生中唯一可能看到的君主肖像。

伊麗莎白二世在位超過70年期間，共有5個版本的君主肖像硬幣在市面上流通，最後一個版本是她在2015年頭戴鑽石王冠的樣貌，這也是她過去在國會開議典禮上的打扮。

儘管換了新國王，印有英國女王肖像的硬幣短期內有可能繼續發行，原本就流通的貨幣仍可有效使用。

轉換成新貨幣和新郵票的過程是漸進式的，未來銀行和郵局將逐步回收舊的版本，很多人可能會將刻有女王的硬幣留下來當作紀念。

英國女王辭世•查爾斯繼位 錢幣、護照、徽章將換新面貌•國歌「天佑女王」改為「天佑國王」