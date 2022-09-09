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英國女王辭世•查爾斯繼位　錢幣、護照、徽章將換新面貌•國歌「天佑女王」改為「天佑國王」

➤未來英國及世界各地大英國協各國的硬幣和紙鈔都將印上新君主的肖像。英國君主的肖像也出現在東加勒比海幣、加拿大、澳洲和紐西蘭的硬幣正面。➤英國國歌歌詞中的「天佑女王」將改為「天佑國王」，這個男性版本的國歌歌詞從1745年開始就不再為人傳唱。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 16:10
圖為1950年3月22日, 女王伊莉莎白二世（左）與前首相邱吉爾(右）握手的畫面 (美聯社) 

圖為1950年3月22日, 女王伊莉莎白二世（左）與前首相邱吉爾(右）握手的畫面 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，王儲查爾斯（Prince Charles）將繼任國王，意味著英國從國歌、錢幣、郵票到護照等生活中許多方面都將隨之改變。

綜合外媒報導，未來英國及世界各地大英國協各國的硬幣和紙鈔，都將印上新君主的肖像。英國新君主的肖像也出現在東加勒比海幣、加拿大、澳洲和紐西蘭的硬幣正面。

除此之外，英國郵票和硬幣一樣也印有君主頭像，新任君主頭像必須與前任君主呈反方向，警察頭盔上的徽章也將換新。

至於英國國歌歌詞中的「天佑女王」(God save our gracious Queen/God save the Queen) 將改為「天佑國王」(God save our gracious King/God save the King)，男性版本的國歌歌詞，自1952年女王繼位後就不再為人傳唱。

英國護照內頁的文字也將隨之更新，因為以往護照都以女王名義發行；在正式場合中對國家元首的致詞開場白，也將從「女王」改為「國王」。

英國「獨立報」（Independent）報導，從歷史的角度來看，硬幣在傳播君王名聲上扮演重要角色，這是因為對許多人而言，硬幣上刻印的君主形象，是他們一生中唯一可能看到的君主肖像。

伊麗莎白二世在位超過70年期間，共有5個版本的君主肖像硬幣在市面上流通，最後一個版本是她在2015年頭戴鑽石王冠的樣貌，這也是她過去在國會開議典禮上的打扮。

儘管換了新國王，印有英國女王肖像的硬幣短期內有可能繼續發行，原本就流通的貨幣仍可有效使用。

轉換成新貨幣和新郵票的過程是漸進式的，未來銀行和郵局將逐步回收舊的版本，很多人可能會將刻有女王的硬幣留下來當作紀念。

英國女王辭世•查爾斯繼位　錢幣、護照、徽章將換新面貌•國歌「天佑女王」改為「天佑國王」
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