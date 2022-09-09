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S2O台灣潑水音樂節開放退票！受理對象期限、專案聯絡資訊一次看！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 17:08
S2O台灣潑水音樂節主辦單位今(9)日發布聲明宣布開放退票。(圖擷取自斯邦奈官方臉書)

S2O台灣潑水音樂節主辦單位今(9)日發布聲明宣布開放退票。(圖擷取自斯邦奈官方臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)S2O台灣潑水音樂節於8月27日及28日登場，因演出前臨時更改重量級表演者但不願退票惹議，導致台北市消保官介入處理糾紛，主辦單位今(9)日發布聲明宣布開放退票。

S2O台灣潑水音樂節主辦單位斯邦奈表示，原訂81組藝人登台表演，但有11組外國藝人在簽證與工作證已核准，卻在活動開幕最後一刻因故被拒絕入境，甚至有藝人已經登機後，當場被強制下機。但他們盡了最大的努力完成了活動，找到傑出的國內外藝人共同登台演出，希望帶給大家歡樂盡興的經驗。

斯邦奈提及，公司是一群熱愛電子音樂的工作者組成，成立13年來，致力在台灣推廣流行電子音樂與國際接軌，也把台灣對音樂的熱情帶上國際。 S2O Taiwan從2019年開始舉辦至今已經是第三次，在此聲明S2O Taiwan絕非那不實指控的詐欺活動！

斯邦奈指出，針對這次部分藝人因不可抗力因素導致無法來台演出之爭議，由於時間緊迫，無法在第一時間給社會大眾最適當的回覆，很抱歉造成大家的困擾，目前正持續研究應如何對消費者提供補償方案。因爲此事故尚面臨無可預期的高額求償，還請大家體諒，會隨時配合消保官研議會議。

斯邦奈表示，請未參加活動的購票者填妥線上表單，提出以下退票/補償相關資料，將以最快時間處理。受理期限2022年09月08日至2022年12月26日，逾期不予受理。並在文末附上藝人合約、全額付款與工作證證明，強調一定認真妥善處理本次事件，絕對不會隨意放棄一起成長的朋友們。

斯邦奈提供S2O專案電話: 07-3416217 (服務時間: 週一至週五 10am-5pm)，S2O專案email: s2otaiwan@spunite.com，S2O專案@line: @s2otaiwan。
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