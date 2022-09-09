「阿拉伯之夜」首次邀非會員！盼讓世界了解台灣政治局勢　促進文化交流力推商業合作

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)阿拉伯在台商務協會首次邀請非會員參加「阿拉伯之夜」，強調台灣與阿拉伯世界間的連結。

阿拉伯在台商務協會（ Arab Chamber of Commerce Taiwan ）與台灣國際職業婦女協會大台北分會共同主辦的國際文化交流活動「阿拉伯之夜」，已於昨(8)日晚間在有「台灣最難加入的俱樂部」之稱的台北市美僑協會（The American Club Taipei）登場，設計系列好玩活動，包含美食、服飾、阿拉伯特色商品集市等，並由阿拉伯商會人員以中文做全程講解。

阿拉伯在台商務協會理事長Wael Hamouie表示，此次活動的目的為在台灣人民與阿拉伯地區之間架起一座橋樑，希望促進台灣與台灣阿拉伯商會代表的22個國家間，促成更多的文化了解和交流。

Hamouie告訴本報，在他任內六年，協會舉辦過許多私人的「阿拉伯之夜」，然而，此次是首次邀請非會員和媒體參加，改變的原因在於近日台灣的政治局勢，「台灣是一個需要我們支持的國家，我要讓我所代表的國家，更了解台灣及其政治局勢。」

Hamouie強調，儘管台灣和阿拉伯世界的政治聯繫非常有限，他依舊致力於加強商業合作，「台灣是我的家，我對台阿關係的未來感到樂觀，將繼續致力於促進國家之間的牢固聯繫。」

台灣國際職業婦女協會（BPW）大台北分會是隸屬於國際職業婦女協會的正式成員，國際職業婦女協會是聯合國最早的五個婦女團體組織之一，台灣有幸於2008 年成為其第82 個國家會員。作為國際婦女組織的一份子，積極擴展台灣的國際視野，推動台灣與世界的聯結，引領婦女對國際事務的關注與關懷。