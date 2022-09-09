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台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例

指揮中心統計，截至目前國內累計5,614,227例確診，分別為30,158例境外移入、5,584,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 14:17
圖為台北市萬華區街頭「挺醫護、共同抗疫」加油看板。(中央社111年9月6日照片)

圖為台北市萬華區街頭「挺醫護、共同抗疫」加油看板。(中央社111年9月6日照片)

更新時間: 2022-09-09 14:35

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增34,260例COVID-19確定病例，分別為34,020例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增55例死亡。

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例指揮中心表示，今日新增之34,020例本土病例，為15,438例男性、18,570例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,446例)，臺北市(4,404例)，臺中市(4,025例)，桃園市(3,843例)，高雄市(2,520例)，臺南市(1,914例)，彰化縣(1,381例)，新竹縣(1,080例)，新竹市(909例)，屏東縣(902例)，苗栗縣(859例)，宜蘭縣(736例)，基隆市(730例)，雲林縣(681例)，花蓮縣(678例)，南投縣(526例)，嘉義縣(521例)，嘉義市(311例)，臺東縣(264例)，金門縣(137例)，澎湖縣(132例)，連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增55例本土病例死亡個案，為32例男性、23例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日，詳如附件。

9月9日新增死亡COVID-19確診個案表　超連結

指揮中心說明，今日新增240例境外移入個案中，為138例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(33例)，泰國、美國及新加坡(各4例)，日本、韓國、印尼及香港(各3例)，馬來西亞、柬埔寨及菲律賓(各2例)，南非、奧地利、英國、德國及加拿大(各1例)移入，另172例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,614,227例確診，分別為30,158例境外移入、5,584,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,225例COVID-19死亡病例，其中10,209例本土，個案居住縣市分布為新北市2,166例、臺北市1,145例、臺中市1,029例、高雄市957例、臺南市786例、桃園市775例、彰化縣598例、屏東縣413例、雲林縣322例、南投縣301例、苗栗縣254例、嘉義縣239例、基隆市222例、宜蘭縣208例、花蓮縣169例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市104例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例

台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
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