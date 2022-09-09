Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 2022九合一大選

【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒

第8屆「羽您有約」羽球公益賽開幕儀式上午在台北體育館登場，台北市長柯文哲與3名參選人同台，但柯文哲座位與其他3人有點距離，沒太多互動。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 13:55
第8屆「羽您有約」羽球公益賽9日在台北市體育館舉辦開幕儀式，邀請無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前排右起）、民進黨台北市長參選人陳時中、國民...

第8屆「羽您有約」羽球公益賽9日在台北市體育館舉辦開幕儀式，邀請無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前排右起）、民進黨台北市長參選人陳時中、國民...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民主進步黨台北市長參選人陳時中、中國國民黨參選人蔣萬安及無黨籍參選人黃珊珊今天(9日) 在羽球活動同台，互相致意並合影，也各提運動政策交鋒。

第8屆「羽您有約」羽球公益賽開幕儀式上午在台北體育館登場，台北市長柯文哲與3名參選人同台，但柯文哲座位與其他3人有點距離，沒太多互動。

蔣萬安、陳時中及黃珊珊併排而坐，先到場的蔣萬安與隨後到場的黃珊珊握手致意；稍後到場的陳時中先與蔣萬安與黃珊珊致意，再與蔣萬安比出開球手勢寒暄。

蔣萬安表示，台北真的很需要專業羽球場館，希望未來改善硬體建設、增添鷹眼設備等。

曾任台北市副市長的黃珊珊說，她在台北市政府時，就建議柯文哲關於新場館議題，現有2塊地在評估要蓋專業羽球館，且各行政區再增運動中心、場館專業化，希望選手不用再到高雄市左營區訓練。

陳時中表示，選舉就是競賽，競賽就是公平，大家表現好想表現的部分，他也正在努力把腰圍減到90公分以下、女性要80公分以下。羽球是高強度運動，好好打就可減腰圍，希望全民為健康努力。

陳時中致詞後與黃珊珊簡單交談，並與蔣萬安一起比讚合照。

柯文哲表示，「羽您有約」從2014年首屆400人，現已是5000人規模。羽球成為台北流行運動，很適合推廣，未來不管誰當市長，活動都會越辦越大，希望市民養成終身運動習慣，打造全民健康城市。

【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒
羽您有約
陳時中
黃珊珊
蔣萬安
台北市長
參選人
柯文哲

相關新聞

捷運萬大線1期工程進度逾6成　台北市長柯文哲: 新店溪河底隧道施工艱難•盼帶給萬華新繁榮
捷運萬大線1期工程進度逾6成　台北市長柯文哲: 新店溪河底隧道施工艱難•盼帶給萬華新繁榮
2022/09/08 17:47
〈時評〉民進黨全押寶陳時中　得不償失
〈時評〉民進黨全押寶陳時中　得不償失
2022/09/08 10:07
出任黃珊珊競選團隊「政策總顧問」 前內政部長李鴻源：只要非綠、沒什麼不能合
出任黃珊珊競選團隊「政策總顧問」 前內政部長李鴻源：只要非綠、沒什麼不能合
2022/09/06 20:21
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
2022/09/06 14:41
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
2022/09/04 11:23

更新時間 : 2022-09-09 15:16 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
在位70年 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲