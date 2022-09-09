【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民主進步黨台北市長參選人陳時中、中國國民黨參選人蔣萬安及無黨籍參選人黃珊珊今天(9日) 在羽球活動同台，互相致意並合影，也各提運動政策交鋒。

第8屆「羽您有約」羽球公益賽開幕儀式上午在台北體育館登場，台北市長柯文哲與3名參選人同台，但柯文哲座位與其他3人有點距離，沒太多互動。

蔣萬安、陳時中及黃珊珊併排而坐，先到場的蔣萬安與隨後到場的黃珊珊握手致意；稍後到場的陳時中先與蔣萬安與黃珊珊致意，再與蔣萬安比出開球手勢寒暄。

蔣萬安表示，台北真的很需要專業羽球場館，希望未來改善硬體建設、增添鷹眼設備等。

曾任台北市副市長的黃珊珊說，她在台北市政府時，就建議柯文哲關於新場館議題，現有2塊地在評估要蓋專業羽球館，且各行政區再增運動中心、場館專業化，希望選手不用再到高雄市左營區訓練。

陳時中表示，選舉就是競賽，競賽就是公平，大家表現好想表現的部分，他也正在努力把腰圍減到90公分以下、女性要80公分以下。羽球是高強度運動，好好打就可減腰圍，希望全民為健康努力。

陳時中致詞後與黃珊珊簡單交談，並與蔣萬安一起比讚合照。

柯文哲表示，「羽您有約」從2014年首屆400人，現已是5000人規模。羽球成為台北流行運動，很適合推廣，未來不管誰當市長，活動都會越辦越大，希望市民養成終身運動習慣，打造全民健康城市。