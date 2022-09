接下來10天！英國女王駕崩D-day　英國政府啟動《倫敦橋》計畫應變

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國女王伊莉莎白二世於9月8日長眠,耆壽96歲。英國政府已啟動應變計劃《倫敦橋》(Operation London Bridge)。

綜合外媒報導,依照現行的英國君主繼承順序,現年74歲的王儲查爾斯三世(HM King Charles III)將繼任為英國國王。查爾斯三世於推特思念母親,「我心愛的母親女王陛下的去世對我和我的所有家庭成員來說是最悲傷的時刻。我們深切哀悼一位珍貴的君主和一位深愛的母親。」

女王逝世後,英國政府啟動預先擬妥的《倫敦橋》行動,英國外交部的全球應變中心(Global Response Center)發出通知。英國首相與樞密院(Privy Council)接到電話通知行動暗號「倫敦橋已倒塌」(London Bridge is down),唐寧街的白廳將在10分鐘內降半旗,接著外交部門將會通知14個視女王為國家元首的國家,以及其餘36個「大英國協」會員國。

女王的遺體會先移往愛丁堡的荷里路德宮(Holyroodhouse),之後再移至倫敦白金漢宮,喪禮將於過世10天之後舉行,英國《衛報》公佈未來10天應變計劃內容,女王過世當天被稱為D-day,消息發佈後全國降半旗,查爾斯國王與官員會談確認喪禮計劃;D+1將召開登基會議並正式宣布查爾斯繼任;遺體將於D+3移至聖吉爾斯大教堂開放24小時供民眾弔唁;女王靈柩D+5抵達白金漢宮,再移至西敏宮(Westminster Hall),將在西敏宮停留五天,開放群眾弔唁;D+6到D+9為籌備喪禮;將於D+10在西敏寺(Westminster Abbey)舉辦喪禮,最後在溫莎城堡(Windsor Castle)下葬。

