英女王逝世享耆壽96歲　2012年同框007拍攝奧運開幕短片

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 英女王伊莉莎白二世辭世，領導英國70年成為在位最久的英國君主，曾兩度主持奧運開幕禮，其中最為人津津樂道的2012年倫敦奧運，女王親自與007男星主演開幕影片，女王的幽默與優雅難以忽視。

英國女王伊莉莎白二世自1953年登基至今高達70年，是世界史上在位最久的女性君主，也是英國史上最長壽及第一位慶祝白金禧的君主，英國皇室宣布，女王伊莉莎白二世於英國時間9月8日下午，在蘇格蘭府邸巴摩拉城堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲。

英女王在世時英國曾主辦過兩次夏季奧運，伊莉莎白二世1948年以公主身份見證其父親喬治六世主持開幕禮，另外則是10年前，女王與James Bond男星Daniel Craig同框拍攝開幕短片，當年導演Danny Boyle邀請後，女王立刻答應演出，還把威廉王子及哈利王子蒙在鼓裡。

該影片長約6分鐘，可見帥氣的Daniel Craig西裝鼻挺的出現在白金漢宮，英女王看到他時只簡短的打聲招呼，十分的帥氣幽默，兩人一同走到私人飛機上前往奧運開幕盛事，雖然影片只有短短幾分鐘，BBC報導形容「大膽的、雄心勃勃的和令人興奮的」，有別於一般的電影劇情，Danny Boyle構想的《快樂與光榮》有一個溫和的故事，描述女王抵達體育場參加奧運開幕式。



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