英國女王伊莉莎白二世辭世　台灣總統蔡英文深切哀悼

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 英國女王伊莉莎白二世辭世,蔡總統表達深切哀悼及誠摯慰問。

關於白金漢宮發布消息,英國女王伊莉莎白二世(HM Queen Elizabeth II )於英國時間9月8日安詳辭世,享耆壽96歲,總統府發言人張惇涵今(9)日表示,蔡英文總統代表我國政府與人民,向英國政府及大英國協人民致上深切哀悼之意,並向繼任的英國國王查爾斯三世(HM King Charles III)及王室家屬致以誠摯慰問。總統並指示外交部及駐英處,向英國政府表達我國誠摯的悼念及慰問。

張惇涵表示,伊莉莎白女王領導英國70年,深受英國人民愛戴,亦備受國際社會推崇。從二戰時期首位從軍的女性王室成員,到登基之後,帶領英國走過漫長的冷戰年代,到面對當前威權擴張主義,歷經不同的時代變遷與挑戰,伊莉莎白女王所領導的英國,始終是全球民主不可或缺的中堅力量。

張惇涵表示,伊莉莎白女王的辭世,是英國及國際社會的巨大損失,祈願伊莉莎白女王安息,盼望王室家屬節哀保重。台灣與英國同心,感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻;台灣也會與英國協力,持續為共同的理念價值而努力。

I extend my deepest condolences to the Royal Family, the United Kingdom & the Commonwealth on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Taiwan remembers & celebrates her life of leadership & service, which set an example for people around the world.