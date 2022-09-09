Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

英女王伊莉莎白二世96歲辭世　台灣外交部致上誠摯哀悼

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 09:08
英女王伊莉莎白二世。(圖/路透社)

英女王伊莉莎白二世。(圖/路透社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世，台灣外交部回應。

英國白金漢宮發布消息，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日下午在其蘇格蘭府邸巴摩拉城堡（Balmoral Castle）駕崩，享耆壽96歲。

外交部已訓令駐英國代表處第一時間代表我國政府及國民，對伊莉莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼，並向繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）、國王親屬、英國政府以及國協人民，表達最深切及誠摯的慰問。

外交部也於推特上發文哀悼，吳釗燮部長也同時致電英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表達相同慰問之意。

英國女王伊莉莎白二世自1953年登基至今高達70年，是世界史上在位最久的女性君主，也是英國史上最長壽及第一位慶祝白金禧（即在位長達70週年）的君主。她長年忠誠履行王室職務並積極投入慈善工作，懿德懿行，深受英國人民愛戴與全球敬重。伊莉莎白女王二世的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。
英國女王伊莉莎白二世

相關新聞

英國女王登基70周年慶典落幕 帕丁頓熊、路易王子表情包成亮點
英國女王登基70周年慶典落幕 帕丁頓熊、路易王子表情包成亮點
2022/06/06 12:29

更新時間 : 2022-09-09 10:41 GMT+08:00

最受歡迎

北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%
〈時評〉垃圾不分藍綠白 垃圾處理差很大
〈時評〉垃圾不分藍綠白 垃圾處理差很大