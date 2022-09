英女王伊莉莎白二世96歲辭世　台灣外交部致上誠摯哀悼

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國女王伊莉莎白二世(HM Queen Elizabeth II )於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世,台灣外交部回應。

英國白金漢宮發布消息,女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於英國時間9月8日下午在其蘇格蘭府邸巴摩拉城堡(Balmoral Castle)駕崩,享耆壽96歲。

外交部已訓令駐英國代表處第一時間代表我國政府及國民,對伊莉莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼,並向繼任的國王查爾斯三世(King Charles III)、國王親屬、英國政府以及國協人民,表達最深切及誠摯的慰問。

外交部也於推特上發文哀悼,吳釗燮部長也同時致電英國駐台代表鄧元翰(John Dennis)表達相同慰問之意。

英國女王伊莉莎白二世自1953年登基至今高達70年,是世界史上在位最久的女性君主,也是英國史上最長壽及第一位慶祝白金禧(即在位長達70週年)的君主。她長年忠誠履行王室職務並積極投入慈善工作,懿德懿行,深受英國人民愛戴與全球敬重。伊莉莎白女王二世的辭世不僅是英國政府與人民的損失,國際社會更失去一位領袖典範。

The government & people of Taiwan extend deepest condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II to His Majesty King Charles III, the Royal Family & the people of the United Kingdom & Northern Ireland and the Commonwealth. May she rest in peace.