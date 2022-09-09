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在位70年 英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲

英國迎來新王查爾斯三世

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/09 02:03
英國女王伊麗莎白二世（圖／美聯社）

英國女王伊麗莎白二世（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），9日在蘇格蘭巴摩拉（Balmoral Castle）城堡辭世，享耆壽96歲。

見證二次世界大戰的伊麗莎白二世，是多數英國人僅知的王，開創了「伊麗莎白時代」。73歲的王儲查爾斯自動繼位為王，成為「查爾斯三世」，但加冕典禮恐數月後才舉行。

伊麗莎白的王權始於1952年2月6日，1953年登基，將近一世紀以來，已成了維繫英國穩定的力量。伊麗莎白登上王位之時才26歲，青春正豔，從公主變女王，皇冠一戴就是70年。她孜孜不倦，從未有一絲懈怠。人民看著她從戴著鑽石、光彩煥發的年輕女王，蛻變成拎著標誌提包的全球祖母。

專家曾說，女王從不考慮遜位，因她已與上帝打了契約，要將一生奉獻到底。然而，結縭73年的夫婿菲立浦親王，2021年4月以99歲辭世，不僅對伊麗莎白帶來打擊，也提醒了英國百姓，他們的王，或許不日也將殞落。因防疫規定，僅有30人參加菲立普喪禮，當時女王形單影隻，在黑色面罩下獨自哀悼摯愛的畫面，令人心酸。

延伸閱讀：
喪夫哀慟逾恆 為何英國女王不太可能遜位？
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲立普親王

伊麗莎白二世是英國在位最久的君主，此前的紀錄保持者為維多利亞女王的63年。她也成了繼17世紀法國國王路易十四（４歲即位）後，史上在位第二長君主。她先後歷15位首相，從邱吉爾到特拉斯，看著英國從戰火中重生，帝國卻因此終結；從工業強權迎接資訊世紀的到來；加入歐盟，最終脫歐。

在位70年 英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲
1945年8月的伊麗莎白（圖／美聯社）
在位70年 英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲
1937年，伊麗莎白11歲（圖／美聯社）
在位70年 英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲
伊麗莎白公主與菲立普王子1947年11月20日結婚（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-09-09 03:03 GMT+08:00

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