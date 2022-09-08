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蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

iOS 16 帶來個性化的全新功能、更深度的智慧技術，以及更流暢的溝通和共享方式，進一步強化使用 iPhone 的體驗。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/08 21:14
iOS 16 帶來個性化的全新功能、更深度的智慧技術，以及更流暢的溝通和共享方式，進一步強化使用 iPhone 的體驗。（圖/蘋果官網）

iOS 16 帶來個性化的全新功能、更深度的智慧技術，以及更流暢的溝通和共享方式，進一步強化使用 iPhone 的體驗。（圖/蘋果官網）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）隨著iPhone 14一同在8日蘋果開發者大會亮相的，還有讓手機各方面升級的 iOS 16，使用者不但能客製化的鎖定畫面，還能橫向使用 Face ID、照片長按可去背、人像模式增前景模糊效果等，更可以編輯已發出的iMessage訊息，現在就來看看還有哪些地方也升級了吧！

根據蘋果官網，除了 iPhone 6s / 6s Plus、SE、iPhone 7系列以外，都能更新最新的 iOS 16，而這次的更新將帶來許多意想不到的大改造！首先，鎖定畫面提供客製化選項，讓使用者可以打造專屬自己風格的 iPhone 解鎖畫面，還能使用全新多層效果、字體和濾鏡風格、色調，更可以創作不同的鎖定畫面。

再來，最新 iOS 16 解鎖畫面還有輔助小工具浮出，可以即時檢視行事曆、天氣、時間、日期、電量、鬧鐘、時區和活動記錄等，也可以將常用的 APP 加入到解鎖畫面，免解鎖螢幕也能一眼獲取多種資訊。

現在還有全新的「專注模式」，能藉由設為允許或靜音，來選擇想收到哪些 APP 和哪些人的通知。另外， iOS 16 也能讓使用者橫向使用 Face ID，輕鬆解鎖螢幕。

訊息方面， iOS 16 可以讓使用者編輯剛送出的訊息，或是直接取消傳送也行。如果無法立刻回覆訊息，想稍後再處理的話，可以將訊息標示為未讀。

郵件APP 也在這次的更新中有了新功能，可以取消傳送、排程寄信和後續追蹤，並且在搜尋功能輸入時就會自動提供更準確相關資訊，也可以加入連結預覽，如果你忘記加上附件或收件者，「郵件」能發現這些失誤，並詢問你是否要補上漏填的內容。

相片編輯部分，可以長按照片立即去除背景，讓主體單獨呈現。此功能適用於「照片」、「截圖」、「快速查看」和 Safari 等。此外，也能從照片、影片及「相機」中撥打電話號碼、瀏覽網站、換算匯率、翻譯其他語言等，全都變得更輕鬆。

打字上，如果在語音輸入時想打字，在 iOS 16 中無須暫停「聽寫」功能，也能使用鍵盤輸入，表情符號也能用講的來輸入。

地圖APP現在則可以事先在路線上規劃多個停靠點，或在「最近項目」中輕鬆存取以前的路線。

另外一項值得注意的新功能是，健康APP新推出「用藥」功能，可以幫助使用者安排和追蹤用藥情況，也能和家人、朋友分享自己的資訊。

蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

鎖定畫面客製化。（圖/蘋果官網）

蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

iOS 16 新增小工具在鎖定畫面。（圖/蘋果官網）

蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

相片或相機可讀取資訊做翻譯、匯率換算等處理。（圖/蘋果官網）

蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

新增用藥提醒功能。（圖/蘋果官網）

蘋果iOS 16神功能報你知！人像模式升等、訊息可編輯、鎖定畫面客製化

地圖上可在路線上規劃多個停靠點。（圖/蘋果官網）
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更新時間 : 2022-09-08 22:29 GMT+08:00

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