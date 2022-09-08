美國國務卿布林肯突訪基輔 承諾20億美元助歐洲國家抗俄羅斯

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國國務卿布林肯(Antony Blinken)今天(8日)在計劃之外到訪烏克蘭首都基輔，宣布向烏克蘭和其他受俄羅斯威脅的歐洲國家提供超過20億美元的軍事援助，這也是他自2月俄烏戰爭爆發後第二次訪問烏克蘭。

美聯社報導，布林肯8日在與烏克蘭高官會面時表示，拜登政府已通知國會，將向烏克蘭及其18個歐洲鄰國提供20億美元的長期外國軍事融資，協助這些國家抵禦未來可能受到的俄羅斯侵襲，而這包含在美國「外國軍事融資」(Foreign Military Financing)計劃。

這筆資金還在國會接受批准當中，美國國務院表示，其中約10億美元將用於烏克蘭，其餘將分配給阿爾巴尼亞、波士尼亞、保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、愛沙尼亞、喬治亞、希臘、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞。

美國國務院強調「這項援助再次表明我們對烏克蘭作為一個民主、主權和獨立國家的未來，以及該地區盟友和夥伴的安全的堅定承諾。」

媒體指出，美國在截至6月的財政年度中，已批准向烏克蘭及其鄰國提供40億美元的貸款和補助款，過去的重武器援助計劃物件包括榴彈砲、火砲彈藥、悍馬、裝甲救護車、反坦克系統等。

布林肯這次也在基輔會見烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitry Kuleba），然後參觀了國家專門兒童醫院，在醫院大廳，布林肯還遇到了烏克蘭「掃雷神犬」派頓（Patron），它是一隻傑克羅素梗犬，幫助烏克蘭軍方發現了俄羅斯軍隊佈設的200多枚地雷。