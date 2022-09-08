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中秋連假國5又是全台最塞！清晨5點開始 車潮尖峰恐超過10小時

不只是國5南向系統，高公局預判，六大地雷路段包括國一南下的楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統，以及國三土城至關西、快官至霧峰。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/09/08 19:46
國道5號。（圖/中央社）

國道5號。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台最塞的國道5號又將在明（9日）開始的中秋連假成為車潮爆滿的路線，交通部高公局觀察，國5南向路段自上午10時車流即湧現，截至18時，南港系統往頭城路段可能清晨5點就開始湧車潮。

明日為中秋節連續假期首日，高公局預估，國道交通量將為年平均平日的1.3倍，且明日國道車潮尖峰時間最長的仍是國道5號，車流量將是平日的5倍，建議用路人傍晚再出發。

高公局說，明天連假首日將是三天假期中車流量最大的一天，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

此外，不只是國5南向南港系統至頭城等路段將是明日重點壅塞路段，高公局預判，六大地雷路段包括國一南下的楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統，以及國三土城至關西、快官至霧峰。

疏導措施方面，高公局規畫於國一平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、日三西濱及國五石碇、坪林入口匝道，採時段性分日分向封閉措施，國五周六和周日下午二時到晚上九時則有北向高乘載管制，提醒用路人多加留意。
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