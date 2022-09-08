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中秋烤肉這樣吃恐增致癌風險！香腸、熱狗別跟海產一起吃下肚

家醫科醫師鄭名琁指出，培根干貝捲、熱狗加番茄醬最好少吃，海鮮配啤酒小心痛風。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/08 17:54
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）過去許多人都理解香腸不宜與養樂多一同食用，其實有更多食物和培根、香腸、熱狗類食材是「地雷搭配」，一起食用的話可能會產生致癌物亞硝胺，增加消化系統癌症風險。

家醫科醫師鄭名琁在臉書發文表示，常見的肉類加工食品，例如培根、香腸、熱狗等都含亞硝酸鹽，不宜與含胺類的食材一同食用，如某些特定海產——干貝、花枝、秋刀魚、鯖魚、鱈魚，因此可能有所謂的「培根干貝卷」，是不建議食用的。

台灣人吃飯愛配水果，不過在中秋烤肉時，吃水果也要注意，像是番茄或香蕉，就不建議與上述含含亞硝酸鹽的加工肉品一起吃，會產生致癌物亞硝胺，可增加消化系統癌症的風險，因此熱狗配蕃茄醬其實也是不健康的餐點，最好少吃。

鄭名琁也表示，飲料的種類也要注意，吃培根、香腸、熱狗時，不建議同時飲用含有胺的乳酸飲料像是養樂多或優酪乳等。

毒物科專家林杰樑《生活中的毒》一書中提到，亞硝胺有強烈肝毒性會引起肝炎、肝硬化、且會引起口腔癌、食道癌、鼻癌、氣管癌、肺癌、肝癌及胰臟癌等。食物中的亞硝胺，最主要會引起腸胃道及肝臟的癌症。

林杰樑也指出，多吃含維生素C的青菜及水果、維生素E的食物，或富含多酚類的食物如茶、咖啡、蔬菜及柑橘類水果，都可有效的使亞硝酸鹽迅速的在胃中被破壞，抑制亞硝酸鹽與胺類的反應，阻止合成亞硝胺致癌物質。

除了亞硝胺危機外，鄭名琁說，食用燒烤海鮮時，也要避免喝太多啤酒，以免加速尿酸形成而誘發痛風。此外，太生的肉類及海鮮可能含有未死的寄生蟲，可後續引發嚴重感染，一定要煮熟再食用。而烤焦的食物因有致癌風險也建議直接丟掉，不要為了不浪費食物而賠上健康。
烤肉
中秋節
亞硝胺

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