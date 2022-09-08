遭開除黨籍　鄭寶清：代表台灣民進黨距離社會價值愈來愈遠

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）前立委鄭寶清日前登記參選桃園市長，民進黨中評會今（8）日開會一致認定，開除鄭寶清黨籍。鄭寶清表示，開除我等於宣告民進黨距離社會的價值愈來愈遠，希望民進黨回到建黨精神，一起為台灣的未來努力。

中評會主委賴瑞隆下午在中評會後受訪表示，民進黨創立36年來，歷經許多前輩努力得到人民的信任而執政，其中，黨的紀律是非常重要的一環，如果沒有紀律就沒有現在的民進黨，也沒有現在執政的基礎。



他說，今天召開中評會針對鄭寶清違紀參選案，全體中評委一致通過，依照違反紀律評議裁決條例第12條規定，違紀參選一律予以除名，也就是開除黨籍，中評會已經做出決議，將鄭寶清開除黨籍。

賴瑞隆呼籲鄭寶清既然已被開除黨籍就不要再用民進黨的名義混淆視聽，並希望所有人民支持真正清廉且有價值的民進黨。

針對遭到民進黨開除黨籍，鄭寶清下午受訪表示，開除黨籍就是乞丐趕廟公，把一個堅持黨的理想、建黨精神的人，被鬼咒的人開除，他希望民進黨能夠改革，不要背離民主、自由、法治、人權等建黨的精神，與創黨清廉、勤政、愛鄉土的價值。

鄭寶清說，他對民進黨沒有怨、仍有期待，希望民進黨回到建黨精神，一起為台灣的未來努力。

被問到是否有話對黨主席蔡英文說，鄭寶清說，現在的民進黨為了一人一黨之私回到密室協商、指定接班人，這都是造成暗黑勢力權力的交換，非人民的福祉，盼民進黨回到建黨精神與核心價值上。

鄭寶清強調，遭到開除黨籍後，等於民進黨背離所有的價值，他是楊梅客家人具有客家硬頸精神，不要被摸頭也不怕被砍頭，不要因為不要被摸頭就來砍他的頭，社會應該看得很清楚，希望民進黨趕快回到核心價值上面去。