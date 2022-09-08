培育未來國際新星！新北市2022年鬥艷時尚伸展台模特兒初賽　Me?taverse海選走秀

新北市今(8)日舉辦邁入第6年的「2022年鬥艷 時尚伸展台」模特兒初賽，今年度攜手兩大公司共同打造全國唯一「 仿真」時尚產業競賽，凱渥經紀公司參與評分環節， 風暴國際股份有限公司針對入選決賽學生進行專業培訓。活動另於9 月15日中午12時起至25日中午12時止開放網路人氣投票， 邀請大家一同為心中最Top的時尚model投票衝人氣！

教育局指出，鬥艷主題「Me?taverse」從「我是誰X元宇 宙」發想，結合最新潮流概念， 讓選手們體驗最真實的時尚職場情境，了解業界專業走秀的困難度， 也在多元化、隨時隨地充滿資訊的元宇宙中，找到那個展現自信、 熱愛時尚走秀的自己。

今年度鬥艷競賽項目共有服裝設計競賽、造型設計競賽(含時尚造型 設計組及國際創意造型設計組)、模特兒走秀競賽、視覺設計競賽及 手作創意商品競賽等5項。而模特兒走秀競賽共分為二個階段， 第一階段透過「儀態肢體表現」、「台風台步」及「自我介紹」 等評分標準篩選，今年共計有198位選手參與初賽，創6年來報名 新高。

第二階段進入決賽的60名選手將於9月13至16日參與風暴國際 股份有限公司的專業實務訓練，包括台步訓練、肢體情緒開發、 舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等課程。訓練課程結訓後，於9 月27至29日黎明技術學院辦理之服裝設計競賽、 造型設計競賽及手作創意商品競賽中，穿戴服裝作品、 商品作品以及競賽的整體妝容，並於決賽當日進行動態走秀， 讓衣著、配飾及髮妝造型透過模特兒演繹，展現整體造型美感。

教育局表示，技高家政群、 藝術群與設計群領域是未來文化創意產業人才重要養成管道， 課程學習中有展演製作及整體造型課程，與產業實務進行緊密結合， 讓選手體驗最真實的職場世界。 藉由視覺設計競賽選手設計布料印花，前3名作品作為指定布花提供 競賽使用，透過繪圖、測量、打版、裁縫至完成服裝及布包作品。 造型設計競賽針對模特兒所穿著的服裝與配飾設計整體造型。最後， 藉由模特兒走秀競賽進行完美演示， 展現新北市技職教育著重實作力的學習， 以培養學生具備職場所需之能力。

這次也首次結合新北市「府中雙城產業發展計畫」，9月29日將於 府中商圈重慶路行人徒步區辦理表演活動及頒獎典禮， 打造專屬獨特時尚伸展台，吸引人潮以及與市民朋友互動。 藉由營造府中美學，讓更多人認識技職教育， 並從不同專業群科的跨領域競賽，全面帶動本市家政群、 藝術群與設計群之發展，培育未來世界技職人才。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

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