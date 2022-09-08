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捷運萬大線1期工程進度逾6成　台北市長柯文哲: 新店溪河底隧道施工艱難•盼帶給萬華新繁榮

柯文哲接受媒體聯訪時指出，穿越新店溪的河底隧道工程，在新店溪底下，爛泥很多，他在109年加蚋站結構體施作時有來看過，地底下工程比地底上的困難太多了，特別是這種要破河的，工程浩大相當困難，他除了感謝還是感謝。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 17:47
台北捷運萬大線第1期工程已完成穿越新店溪的河底隧道，台北市長柯文哲（中）8日前往視察時說，這是相當艱難的工作，感謝所有同仁的努力，除了感...

台北捷運萬大線第1期工程已完成穿越新店溪的河底隧道，台北市長柯文哲（中）8日前往視察時說，這是相當艱難的工作，感謝所有同仁的努力，除了感...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北捷運萬大線分兩期工程施作，第1期已完成穿越新店溪的河底隧道，施工進度逾6成。台北市長柯文哲今天(8日) 說，這是相當艱難的工作，感謝所有同仁的努力，除了感謝還是感謝。

柯文哲今天前往萬大線加蚋站視察穿越新店溪河底潛盾隧道工程，捷運局介紹，萬大線第1期工程全長約9.5公里，從台北市中正區銜接到新北市土城區，整體施工進度目前達到60.4%。

捷運局指出，在克服地下高水位及礫石等困難環境，穿過果菜市場和新店溪的堤防基樁等重要建物底下後，團隊順利在6月底完成1709公尺長的河底隧道，精準抵達新北永平國小站，使施工進度比預期超前逾4%。

柯文哲致詞表示，艋舺地區是台北發展歷史中的舊城區，如今必須靠著公共運輸系統重整，達到舊城復興、軸線翻轉。這是相當艱難的工作，感謝所有同仁的辛苦努力，希望工程順利、早日完工，帶給萬華新繁榮

中央社引述柯文哲接受媒體聯訪時指出，這個隧道工程在新店溪底下，爛泥很多，他在109年加蚋站結構體施作時有來看過，地底下工程比地底上的困難太多了，特別是這種要破河的，工程浩大相當困難，他除了感謝還是感謝。

根據台北市捷運局公告，捷運萬大中和樹林線第1期工程自106年開工，路線從中正紀念堂站開始，貫穿台北市中正、萬華及新北市永和、樹林等區，銜接到土城區金城路，全長9.5公里，共設9座車站和1座機廠，全部採地下興建，預計114年完工。
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