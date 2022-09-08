台灣證交所與台灣董事學會合力引資　12日外資論壇開幕

因應國際永續投資趨勢，臺灣證券交易所於2022年9月12日至16日將與台灣董事學會及安擘諮詢公司（IPR Advisors）共同主辦「發掘後疫情時代的臺灣龍頭企業」台灣投資說明會，邀請30家ESG表現優異的上市櫃公司，與來自亞太及歐美地區之機構投資人進行深度對談。

為期一周的引資活動，將由9月12日的實體論壇拉開序幕，由證交所、台灣董事學會及安擘諮詢公司說明臺灣證券市場ESG發展規劃、台股投資優勢及資本市場溝通之重要性；並邀請陽明海運分享海運產業之永續發展趨勢及影響，最後將由歐洲ESG顧問公司Edison Group，分享國際永續發展趨勢及建議企業因應之道。

為使參與者更了解臺股ESG優勢及投資機會，9月13日將特別針對海外投資機構舉辦線上英文專題演講，除說明疫情期間台股優質表現、總體經濟概況以及持續推動的多項市場改革外，亦將深入介紹國際投資人最為關注的ESG發展，藉此宣傳台灣市場與國際接軌的開放政策與投資環境。

證交所表示，主管機關與證券期貨周邊單位共同規劃的證券市場新未來，以創新、韌性及永續為核心價值，其中「建構ESG生態系」為證交所未來四大推動方向之首要任務，將整合市場利害關係人之資源，透過建置ESG資訊平台及深化與國際投資者長期關係等，協助ESG投資決策，引導資金及企業投入永續發展。

台灣董事學會之「中堅冠軍企業輔導計畫」，專注於協助台灣中小型優質企業發展，透過整合性輔導使企業成為外資潛在投資標的，此目標與證交所一致，均在推動企業永續發展，提升臺股的國際能見度及企業的全球競爭力。

這次證交所專題演講影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&TWIOD」，網址為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=168。

證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，並洽重要外資宣傳臺股優勢、ESG發展近況及市場興革措施。