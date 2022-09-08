台灣企銀獲利表現創新高　成長動能可望延續

台灣企銀於今(8)日舉行2022年第二季線上法人說明會， 由陳紹晃副總經理主持，公布2022年第二季營運概況。 台灣企銀表示，上半年度雖歷經全球通膨加劇、 股債市大幅震盪等干擾，該行整體營收及獲利仍創下歷年同期新高， 優異表現受到投資人青睞，於上個月除權息後僅花7個交易日填權息 ，躍升金融潛力黑馬。

台灣企銀今年截至第二季合併稅前淨利50.72億元， 較去（2021）年同期成長76.54%，是近年最佳表現。 且受惠升息循環帶來的利差紅利，加上該行存放業務規模持續擴大， 今年截至第二季利息淨收入達98.20億元，較去年同期成長12 .69%，大幅挹注收益增長； 另該行上半年手續費淨收益較去年同期成長超過4成，達21.15 億元，其中保險手續費收入成長率更是高達256.45%， 成為推升第二季盈餘的主要動能。台灣企銀預期，受惠升息趨勢， 台、外幣利差有機會再擴大，下半年獲利成長動能可望延續，繼7月 稅前淨利11.90億元創下單月歷史新高後，8月稅前淨利11. 29億元仍持續亮眼，保持單月次高紀錄。

資產品質方面，該行今年截至第二季逾期放款比率0.20%， 較去年同期大幅減降0.27%；備抵呆帳覆蓋率則為585. 72%，與去年同期相比增加315%，由於資產品質大幅提升， 增提備抵呆帳金額需求下降，2022年截至第二季各項提存僅9. 65億元，較去年同期23.16億元減少58.33%。 未來該行將持續加強風險管理，在穩健的根基上持續茁壯。

陳紹晃副總經理說明，2022年下半年重點策略仍著重在深耕中小 企業核心業務，衝刺核心放款規模業務、調整存放款結構， 讓利差效益最大化，並整合銀行、創投、管顧、證券、基金、 保險等內外部資源，以「類金控」模式提供客戶全方位金融體驗， 提升客群黏著度；海外業務部分，受惠經濟逐步復甦，2022年下 半年重點策略將持續開發境外法人外幣授信業務， 同時強化各項風險管控，以提升該行外幣放款獲利比重為目標。

台灣企銀不僅獲利表現亮眼，深耕ESG亦成果豐碩， 在氣候變遷治理議題上，該行今年首度發布「氣候相關財務揭露( TCFD)報告書」，獲英國標準協會(BSI)評為「Level -5:Excellence」最高等級認證；另截至今年第二季， 該行綠電及再生能源產業授信餘額達1,441.35億元， 較去年同期成長率高達99%。臺灣企銀強調， 未來將持續實踐企業社會責任的承諾， 期盼成為協助客戶永續經營的堅強後盾。