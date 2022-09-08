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iPhone 14 正式推出囉！無漲價、前鏡頭可對焦、深紫新色討論度高

iPhone 14新增前相機自動對焦功能，也是iPhone手機首度能用前鏡頭對焦，能在低光源環境下快速聚焦。iPhone 14 Pro系列採用4800萬像素主相機，比起過去iPhone 13 Pro的1200萬像素大大的升等。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/08 17:09
網友開箱iPhone 14 Pro最新深紫色，不同角度有不同色澤，相當夢幻。（圖/截圖自Twitter帳號<a href="https:/...

網友開箱iPhone 14 Pro最新深紫色，不同角度有不同色澤，相當夢幻。（圖/截圖自Twitter帳號網友開箱iPhone 14 Pro最新深紫色，不同角度有不同色澤，相當夢幻。（圖/截圖自Twitter帳號iJustine

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）蘋果公司於今天（8日）凌晨發表會中公開最新機型iPhone 14系列手機，價格方面意外地沒有調漲，而普通平價版顏色為午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色，iPhone 14 Pro系列則有全新深紫色，不過因為普通版iPhone 14功能與iPhone 13大同小異，被網友認為是14 Pro的陪襯。

根據蘋果官網，普通平價版的iPhone 14系列將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色，容量為128GB、256GB和512GB。iPhone 14定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus為3萬1900元起，於9月9日晚上8點起預購，iPhone 14為9月16日發售、iPhone 14 Plus為10月7日。

至於iPhone 14 Pro系列，則提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色，iPhone 14 Pro定價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max為3萬8900元起，9月9日開放預訂、9月16日發售。網友熱議的深紫色部分，在開箱影片中可以看到這款手機在不同角度有不同色澤，相當夢幻。

新功能方面，iPhone 14系列手機新增「車禍偵測」及「SOS 緊急服務」。前者能偵測使用者可能受到外力撞擊導致無法使用手機的狀況下，如車禍，撥打緊急電話求救。後者則是在沒有網路、收訊或Wi-Fi時，能傳送訊息給緊急服務單位。美國及加拿大在今年11月也展開「手機指向衛星」服務，用衛星以「尋找」功能手動分享所在位置，讓野外健行或露營的使用者更安全。

硬體方面，iPhone 14新增前相機自動對焦功能，也是iPhone手機首度能用前鏡頭對焦，能在低光源環境下快速聚焦，讓畫面有夠好的表現。主鏡頭部分為1200萬畫素主相機，和iPhone 13相同，卻配備更大的F1.5光圈。另外新增「動作」模式，能在影片大幅晃動、移動之際依舊保持平穩。

而iPhone 14 Pro則有更大的軟硬體新差異。iPhone 14 Pro螢幕上不再有小瀏海，改為像藥丸一樣的挖孔螢幕設計，稱為「動態島」。它在不干擾螢幕上內容的情況下一直能依據App呈現方式改變形狀，配合顯示電池百分比、來電訊息、音樂顯示等。

鏡頭部分也是iPhone 14 Pro系列的大升級，採用4800萬像素主相機，比起過去iPhone 13 Pro的1200萬像素大大的升等。另外也配備四合一像素感光元件，能針對拍攝的照片做適應調整，還能把照片尺寸保持在實用的1200萬像素。

此外，iPhone 14 Pro也有運動模式，且前鏡頭和iPhone 14一樣具備F1.9光圈及自動對焦，能在低光源下有美好的拍攝體驗。此外針對專業使用者也提供拍攝4800萬像素ProRAW格式影像。

iPhone 14 正式推出囉！無漲價、前鏡頭可對焦、深紫新色討論度高

普通平價版的iPhone 14系列將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。(圖/蘋果官網)

iPhone 14 正式推出囉！無漲價、前鏡頭可對焦、深紫新色討論度高

iPhone 14 Pro系列，則提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。(圖/蘋果官網)
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