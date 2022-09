iPhone 14 正式推出囉！無漲價、前鏡頭可對焦、深紫新色討論度高

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)蘋果公司於今天(8日)凌晨發表會中公開最新機型iPhone 14系列手機,價格方面意外地沒有調漲,而普通平價版顏色為午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色,iPhone 14 Pro系列則有全新深紫色,不過因為普通版iPhone 14功能與iPhone 13大同小異,被網友認為是14 Pro的陪襯。

根據蘋果官網,普通平價版的iPhone 14系列將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色,容量為128GB、256GB和512GB。iPhone 14定價為2萬7900元起,iPhone 14 Plus為3萬1900元起,於9月9日晚上8點起預購,iPhone 14為9月16日發售、iPhone 14 Plus為10月7日。

至於iPhone 14 Pro系列,則提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色,iPhone 14 Pro定價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max為3萬8900元起,9月9日開放預訂、9月16日發售。網友熱議的深紫色部分,在開箱影片中可以看到這款手機在不同角度有不同色澤,相當夢幻。

新功能方面,iPhone 14系列手機新增「車禍偵測」及「SOS 緊急服務」。前者能偵測使用者可能受到外力撞擊導致無法使用手機的狀況下,如車禍,撥打緊急電話求救。後者則是在沒有網路、收訊或Wi-Fi時,能傳送訊息給緊急服務單位。美國及加拿大在今年11月也展開「手機指向衛星」服務,用衛星以「尋找」功能手動分享所在位置,讓野外健行或露營的使用者更安全。

硬體方面,iPhone 14新增前相機自動對焦功能,也是iPhone手機首度能用前鏡頭對焦,能在低光源環境下快速聚焦,讓畫面有夠好的表現。主鏡頭部分為1200萬畫素主相機,和iPhone 13相同,卻配備更大的F1.5光圈。另外新增「動作」模式,能在影片大幅晃動、移動之際依舊保持平穩。

而iPhone 14 Pro則有更大的軟硬體新差異。iPhone 14 Pro螢幕上不再有小瀏海,改為像藥丸一樣的挖孔螢幕設計,稱為「動態島」。它在不干擾螢幕上內容的情況下一直能依據App呈現方式改變形狀,配合顯示電池百分比、來電訊息、音樂顯示等。

鏡頭部分也是iPhone 14 Pro系列的大升級,採用4800萬像素主相機,比起過去iPhone 13 Pro的1200萬像素大大的升等。另外也配備四合一像素感光元件,能針對拍攝的照片做適應調整,還能把照片尺寸保持在實用的1200萬像素。

此外,iPhone 14 Pro也有運動模式,且前鏡頭和iPhone 14一樣具備F1.9光圈及自動對焦,能在低光源下有美好的拍攝體驗。此外針對專業使用者也提供拍攝4800萬像素ProRAW格式影像。

普通平價版的iPhone 14系列將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。(圖/蘋果官網)

iPhone 14 Pro系列,則提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。(圖/蘋果官網)

Here’s the new iPhone 14 Pro Max in purple! #AppleEvent pic.twitter.com/p7oiqm3qyp