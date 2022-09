期交所「縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽Part II」 9/12起接受報名

為使校園年輕人可藉由模擬交易, 增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管的重要性,期交所自去(2021)年起開辦大專院校模擬交易競賽,今(2022)年賡續辦理 並分上、下半年辦理兩階段活動,第一階段活動共吸引300隊、逾 1千位學生組隊報名參賽,賽況激烈;第二階段活動於9月12日至 10月7日受理報名,10月17日至12月21日展開競賽, 歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。 期交所舉辦此次競賽亦為響應世界交易所聯合會(WFE)與國際證 券管理機構組織(IOSCO)合辦「世界投資者週」(World Investor Week)之「金融知識普及敲鐘」活動(Ring the Bell for Financial Literacy),期能提升各界對投資人教育的重視。

該活動參賽對象為國內大專院校在學學生,由老師指導推薦、 學生組隊方式參賽,接受報名隊數上限為300隊, 每所學校參賽上限為25隊。 競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所, 行情報價採即時行情模式,具保證金追繳及平倉機制。 每個參賽隊伍起始資金新臺幣200萬元,競賽商品為期交所4大主 力商品:臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨, 並限週契約、近月及次近月契約,其中臺指選擇權限交易價平一定檔 數序列,股票期貨限特定造市標的之近月契約。依據競賽辦法,「競 賽獎」將自有完整交易四大類競賽商品、交易天數達競賽期間交易日 三分之一及有繳交心得報告的參賽隊伍中,先取正報酬隊伍的「 夏普比率」前60名,再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名 ,獲頒團體獎金6萬元~6千元,指導老師獎金3萬元~3千元。 另為鼓勵參賽同學積極參與交易,學習期貨交易技能,另設有「 好學獎」,將於競賽活動結束後, 自有參與交易及有繳交心得報告之參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出 50名,每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作,期交 所訂於9月22日至27日舉辦校園線上講座4場次(北、中、 南及東各1場,優先開放該地區學生報名),除宣傳本活動外, 將播放輕鬆有趣的防詐騙宣導影片, 強化年輕人防範金融詐騙的風險意識。此外,每場次Q&A交流時段 同學可透過線上會議軟體留言發問,期交所每場次都有準備25個7 -ELEVEN 100元購物金,提供予現場發問及有填寫問卷同學。 報名線上校園講座請至期交所網站「教育宣導報名及活動專區/ 111年縱橫期海Trader就是你-大專院校模擬交易競賽Pa rt2暨預防金融詐騙校園宣導講座」辦理,欲報從速,以免向隅。

此競賽活動辦法業發函各大專院校,活動網站專區訂9月12日上線 ,網址https://www.taifex.com.tw/ eventTryTryp4/index, 或可由期交所官網首頁連結。歡迎大專院校師生自即日起踴躍報名參 賽,充分發揮在校所學並學以致用,淬鍊期貨操盤及程式交易專業技 能,擴展學習視野。