先進戰機F-35竟發現中國零件 美國下令停止交付

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）由美國軍事承包商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰機，是當今世上最先進戰機之一，但近來竟傳出其中一個組件的原料來自中國，美國國防部不敢大意，下令暫停交付。

綜合Defense News與CNN報導，洛克希德·馬丁7日在聲明中表示，由漢威聯合（Honeywell）製造的渦輪啟動器中，有一磁鐵零件的合金原料來自中國。至於該合金的磁化過程，則是在美國進行。

根據該公司，五角大廈已排除了該磁鐵的安全疑慮，不會對戰機性能構成威脅，或造成敏感資訊外流。因此，已交付美國的戰機，不會進行零件替換，並已尋得其他供應來源。

F-35計畫小組證實了這項消息，雖無安全問題，但由於此事件違反了國防採購規定，為求謹慎，先停止交付，以就為何中國產原料進入戰機供應鏈展開調查。

洛克希德·馬丁表示，目前尚不清楚暫停交貨至何時，原定2022年交付148至153架的計畫不變，目前已出貨88架。該公司指出，F-35是由來自1,700個供應商製造的30萬個零件所組成。

目前美國共有數百架F-35，分為三種機型。空軍飛的是透過傳統起降方式的F-35A，海軍陸戰隊使用可垂直降落的F-35B，F35-C則供航空母艦任務之用。