為何南韓中秋節是女人的惡夢　甚至導致離婚率增加？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓的中秋節與台灣有著不同的過節方式，在南韓，中秋節與農曆新年、寒食節及端午節並列為四大節日，韓國人都會在這天回老家與親戚團聚、掃墓、和祭拜祖先。

南韓中秋節時的祭祀需要擺放滿滿的祭品，甚至有許多繁複的規定。例如「左飯右羹」、「魚東肉西」、「左脯右鹽」等，湯類需要擺放肉湯、素湯、魚湯等不同湯類，食物必須是單數，並且不能有大蒜及辣椒等有驅魔作用的食物，水果也需要切頭，代表已經洗乾淨。

在南韓，中秋節時女性總是需要回婆家幫忙準備祭祀及祭品，還得招呼親朋好友，從清晨開始忙一整天，而男人只需在一旁等待。因此有調查發現，中秋節後的離婚率總會升高。南韓前幾天也有一則新聞，一名60幾歲的婦人因中秋節祭祀問題和先生吵架，憤而將手上的刀揮向男方，所幸無生命危險。

對於中秋節祭祀上複雜的規定，成均館祭祀委員會甚至在5日時開了記者會表示，每當在節日過後，總會聽到許多「男女不平等」和「節慶症候群」的用語，以及「節慶後離婚率增加都是儒家的錯」的話，希望能推翻人們這些思想。

委員會表示，「左飯右羹」、「魚東肉西」等等的規定事實上都是沒有根據的，大蒜能驅趕鬼神的傳說也是西方的說法，辣椒也是後來才引進南韓的，沒吃過的食材也不可能變成儒家禮節中鬼神討厭的食材，若祖先生前喜歡泡菜，也可當作祭品之一，畢竟人不會在往生後變得討厭這些食物。

委員會另外也表示，現代人的觀念認為女性應負責準備所有的東西，但在儒家傳統中，祭祀是男性的責任，女人準備好食物後，男人須負責準備、布置及清理桌子，甚至還不允許女人靠近祭桌。