疫後復甦現曙光！北富銀積極布局新南向　海外分行上半年獲利成長40%

台北富邦銀行近年積極進行亞太布局，深耕新南向市場， 期能串連國際金融資源，為企業提供更完整的金融支持。 在全球供應鏈重組及疫後復甦等商機帶動下， 今年北富銀海外分行表現強勁， 上半年整體海外分行稅前獲利較去年同期成長達40%， 居民營銀行第二名；澳紐地區授信餘額更較去年同期成長達51%， 展現深厚的發展潛力。

為加深與澳洲企業夥伴的交流，北富銀雪梨辦事處今(8)日特別趁 中秋佳節在雪梨舉辦了一場別具特色的周年慶活動， 除了與客戶分享台灣中秋文化， 也為企業及銀行同業創造更多互動機會， 促進台澳金融資源合作共榮。新南威爾斯州建設廳長出席代表Mr. Tim James、新南威爾斯州大中華區貿易暨投資代表Ms. Helen Sawczak、雪梨台北經濟文化辦事處范惠君處長、 澳洲台灣商會劉姸宏會長、澳台工商委員會總裁段菁梅、 澳洲貿易投資委員會策略總監Tom Yates，以及台達電、華航、台電、澳洲麥格理集團、澳洲AP A集團、Brookfield、Blackstone等重要企業 夥伴皆到場祝賀，體現台澳兩地對北富銀海外發展的肯定。

北富銀總經理程耀輝表示，澳大利亞是世界第13大經濟體， 是為數不多享有最高國際AAA評級的國家之一， 對抗疫情衝擊及良好的經濟復甦能力舉世共睹。 近期北富銀在澳紐地區已參與15個國際級聯貸案， 對澳紐地區投融資授信餘額逾12億美元。雪梨辦事處透過即時的市 場分析和業務整合，對本地商情及客戶需求進行深度發掘， 並整合集團及北富銀海內外網點與資源， 為在地客戶及台資企業提供全方位解決方案，是北富銀在南半球資源 的開拓者。未來，雪梨辦事處會持續聚焦天然氣、電信、基礎建設、 新能源和金融等重點產業，與本地企業建立穩定的合作關係，透過金 融專業及創新能力滿足台澳企業全方位金融需求，促進亞太金融資源 的流動與互補，為國銀打亞洲盃再添助力。

新南威爾斯州建設廳長出席代表Mr. Tim James致詞時表示，澳洲是個富有創造力的國家， 創新一直是澳洲企業競爭力和經濟生產力的核心驅動要素， 但在創新背後，金融機構的資金支持扮演了非常重要的角色， 很高興看見北富銀雪梨辦事處這一年來的成長， 也盼望未來能與北富銀有更多創新合作。

雪梨台北經濟文化辦事處范惠君處長相當讚許北富銀對促進台澳交流 的貢獻。她表示，澳洲是台灣對外整體經貿戰略的重要目標國， 更是全球高科技供應鏈樞紐，台澳兩地均擁有非常成熟的金融產業， 未來無論在經驗交換、產業對接或商機擴展上， 均有很多實質合作的機會， 期待北富銀雪梨辦事處能成為台澳金融互動的新橋樑。 范處長也呼籲澳洲政府支持台灣成為CPTPP一員， 從多元面向推進兩國互惠共榮。

北富銀資深副總劉明藩表示，澳洲綠能產業興盛， 是全球屋頂型太陽能裝置比例最高的國家。 北富銀長期投入永續金融，自2018年起已承作超過4GW再生能 源專案融資，2020及2021離岸風電專案融資總授信金額更位 居台資銀行之冠，為台灣再生能源融資的領導者， 若能將北富銀豐富的綠色聯貸經驗及專業規劃能力與在地企業永續需 求相互結合，必能讓澳洲綠能產業鏈發展如虎添翼，因此， 北富銀也會加強聚焦當地綠能產業，盼能發揮金融影響力， 攜手企業共創永續價值。

今年受聯準會升息影響，全球資金流動性減緩，但與此同時， 後疫情時代的復甦商機亦正蓄勢待發， 企業不僅需要多元化的資金整合方案以降低融資成本， 更期待有完善便捷的多功能服務平以提高溝通及業務效率。 北富銀在中國、香港、新加坡、越南、印尼及澳洲共設置34個 海外據點，透過綿密的服務網絡打造優質的跨國服務平台， 整合創新產品、多元服務和集團資源， 滿足台商及本地客戶多樣化的融資籌組需求， 成為企業搶攻疫後商機的最佳隊友。

以成為「亞洲一流金融機構」為目標，北富銀將持續拓展海外經營格 局，串聯亞太金融資源並優化跨境金融服務平台， 積極參與國際聯貸市場案件，擦亮台灣金融品牌，同時， 也會堅定落實永續風險管理框架，協助企業夥伴實踐低碳轉型，邁向 永續創利之路。

照片來源：富邦金控提供