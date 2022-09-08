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研究：冷凍胚胎寶寶罹癌風險較高　推測可能與體重有關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 16:31
根據最新研究發現，以冷凍胚胎進行試管嬰兒治療生下的孩子罹癌風險較一般孩子高。（示意圖／pixabay）

根據最新研究發現，以冷凍胚胎進行試管嬰兒治療生下的孩子罹癌風險較一般孩子高。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據最新研究發現，以冷凍胚胎進行試管嬰兒治療生下的孩子罹癌風險較一般孩子高，其中又以罹患白血病和中樞神經系統相關的癌症人數最多。

瑞典哥德堡大學的研究團隊蒐集來自丹麥、芬蘭、挪威和瑞典等4個國家共790萬名兒童的數據，在這些數據中，有17萬2千名兒童是以人工生殖方式誕生，其中有2萬2千多名是以冷凍胚胎進行試管嬰兒治療生下的。

研究人員發現，相較於植入新鮮胚胎或自然受孕誕生的孩子，以冷凍胚胎進行試管嬰兒治療生下的孩子在年輕時候罹患癌症機率較高，其中又以白血病和中樞神經系統相關的癌症最常見。

平均來說，每1000名自然受孕的孩子中，有2.07位罹癌，植入新鮮胚胎出生的孩子有1.97位罹癌，而冷凍胚胎誕下的孩子罹癌風險最高，每1000名有2.12人罹癌。

研究人員強調，雖然罹癌風險可能較一般孩子高，但總體平均水平不高，有人工生殖需求的家庭不要因此而卻步。

不過，研究人員坦承，目前還不知道為什麼冷凍胚胎生下的孩子罹癌風險較高，他們並不認為是生殖技術的過程中傷害了精子與卵子的基因所引起的，推測可能與胎兒的出生體重較大或與自身染色體有關，未來將進行更多研究來分析其原因。
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