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習近平、教宗將會面？ 外交部：即時因應妥處

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 16:26
全球關注教宗方濟各（Pope Francis）與中國國家主席習近平是否將於哈薩克會面。（圖／美聯社）

全球關注教宗方濟各（Pope Francis）與中國國家主席習近平是否將於哈薩克會面。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）教宗方濟各（Pope Francis）13到15日造訪哈薩克首都努爾蘇丹參加宗教大會，中國國家主席習近平14日將前往該地國是訪問，外界關注「習方會」是否可能實現。

中梵關係因中國對於天主教的信仰自由的態度，以及梵蒂岡與台灣維持邦交備受外界矚目。近年教宗多次透露訪中、與中國領導人會面的積極意願，但並未獲得正面回應。此番教宗與習近平訪問哈薩克時重疊，若兩人相見，將是中國領導人與教宗史上首次會面。

習近平本次出訪，為2019年底中國爆發COVID-19疫情以來首遭，並將在哈薩克行程結束後，前往烏茲別克的撒馬罕（Samarkand）出席上海合作組織峰會。

哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，習近平本次應哈國總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）之邀出訪，主要是洽簽兩國雙邊政治、商業、經濟、文化和人道主義等領域的相關合作協議，目前不知習近平是否出席宗教峰會。

梵蒂岡為台灣僅存歐洲邦交國，中國也屢次以此為籌碼向教廷喊話拉攏，若「習方會」真的實現，外界關注是否可能導致台梵邦誼生變。

台灣外交部發言人歐江安今（8）日表示，台梵邦誼密切友好，各項溝通管道順暢，今年1月蔡總統致函響應教宗新年世界和平日文告，獲教廷表達肯定；3月蔡總統祝賀教宗就職九週年紀念，也獲教宗復謝並為蔡總統及台灣人民祈福。

歐江安指出，9月4日前副總統陳建仁以蔡總統特使身分出席教宗親自主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，在典禮前獲教宗接見，除向教宗轉達蔡總統問候，並請教宗為台灣人民祈禱，獲教宗親切回應並邀請台灣一起為世界和平祈禱。上述發展均彰顯台灣與教廷的友好情誼。

歐江安強調，外交部向來高度關注中國國家領導人與我國友邦高層可能的會晤與互動情形，但不針對外界推測或未來假設先做回應。我方與教廷溝通管道暢通，將持續保持聯繫並同時密切關注相關情勢發展，即時因應妥處。台灣也將持續與教廷攜手努力，為全球宗教自由與人道關懷進行合作，持續深化台梵邦誼。
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