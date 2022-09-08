體驗鄒文化魅力　2022阿里山部落鄒年慶系列活動開跑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，今（8）日在觸口遊客中心舉辦宣傳活動，並由來自阿里山鄒族的「風笛euvuvu表演藝術團」以精采鄒族樂舞揭開活動序幕，同時邀請各地遊客到阿里山部落做客，感受鄒族的迷人景致與風采，深入體驗在地多元的鄒文化魅力。

阿里山管理處長洪維新表示，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，該處與鄒族9大部落一同推出的「阿里山部落鄒年慶」，是在尊重部落的前提下，與部落一起推動深具在地特色的主題活動，自2018年推動以來，頗受族人與外界人士的肯定與支持。

今年由阿里山管理處主辦的「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」將於9月30日-10月2日，以及深受大家喜愛的「muni音樂季」樂舞交流活動將分二場進行，分別是第一場10月1日、第二場11月12日，勢必嗨翻整個阿里山。

阿里山管理處表示，此次muni音樂季除了yupasuengi、塔山之歌~來吉鄒族古謠傳唱隊等在地優秀鄒族樂舞團體參加演出之外，亦將邀請來自阿美族、排灣族、布農族等其他族群樂舞團體帶著精湛表演一同共襄盛舉，不同文化碰撞產生絢爛的藝術花火，為muni音樂季帶來精釆絕綸的視聽高潮，更讓身處其中的人們感受來自阿里山最嘹亮歌聲的震撼與感動。

陸續登場的活動還有11月5-6日「山美寶島鯝魚節」、11月12日「來吉感恩祭」、11月19-20日「茶山hufu涼亭節」及12月3-4日「逐鹿分享節」，為年終秋、冬之際最佳深度旅遊推薦行程，全台好朋友們均歡迎到部落做客，體驗山中傳奇「阿里山部落鄒年慶」的獨特魅力。

阿里山管理處近年來協助九大部落推廣部落小旅行獲得廣大迴響，如鹿境隨俗～一路玩到底、達娜伊谷忘憂小旅行、新美niahosa獵人傳奇、茶山hufu慢旅行、樂野lalauya啡常快樂、達邦kuba鄒式小旅行、特富野大社文化巡禮、里佳藍色部落賞金獵人及塔山下的山豬部落等9條經典行程，誠摯邀請大小朋友們一同感受阿里山最動人的部落之旅。

「風笛euvuvu表演藝術團」的精采鄒族樂舞。（照片由阿里山管理處提供）