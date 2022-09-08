台北市立美術館《在夾縫中行走》展期4個月！石晉華面對輪迴20年完成創作　彭弘智青蛙玩具隱喻無奈生命

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)北美館展覽《在夾縫中行走》透過藝術回應生命的壓迫與無奈，來自國內外的29位藝術家創作充滿正面力量盼帶來療癒效果，自即日起展至2023年1月8日。

台北市立美術館(北美館)最新展覽《在夾縫中行走》由館內資深策展人張芳薇策劃，展出國內外29位藝術家創作，回應疫情當下的生存環境舉步維艱，以及過生活如同在走鋼索般的膽戰心驚，也試圖透過裝置藝術探討各種關係間的「距離」，展出包含行為藝術家謝德慶早年繪畫、石晉華個人懺悔儀式《走鉛筆的人》。

張芳薇說明，將日常的行走比喻為生活或人生目標的追尋。萬物的縫隙裡， 存在著許多可能性，展題中「夾縫」具有雙重意涵， 指涉的不只是步行的空間經驗，亦具有壓迫性、 難以前行卻不得不行之意，同時也提示人們總是行走於事物「之間」 ，在此所產生的隱形「距離」，能使人前行或溝通、連結或互動， 繼而暗示面對困境創新突破的思維與可能性。



石晉華《走鉛筆的人》。(影/Youtube)

《走鉛筆的人》為北美館近年最大件的收藏，藝術家石晉華面對世代輪迴，在高244公分、寬976公分的木板白牆前持續往返行走並畫出鉛筆線，行走的過程誦念《華嚴懺悔偈》及《心經》與諸佛菩薩的名號，不斷重複削鉛筆、走線和誦念的行動，鉛筆隱喻輪迴，本來清靜潔白的牆如今污濁黑沈，象徵過去生生世世所累積的惡業。創作歷經20年完成，每次行走時間為2小時15分鐘。

行為藝術家石晉華於1964年出生於澎湖，由於患有幼年型糖尿病之故，從17歲開始日復一日監測、紀錄身體狀態、注射胰島素，這些經驗迫使藝術家時時面對生存的嚴苛情境，他對待身體猶如一個他者與工具，透過藝術實踐映照出非凡的精神體積。



彭弘智《遷移》。(圖/北美館,台灣英文新聞Lyla)

彭弘智1997年於美國留學創作的《遷移》裝置，在展場內呈現十字路口狀的水道，裡面放有青蛙玩具、水及花瓣，可見青蛙玩具上了發條後奮力地往前游，但是卻一直「撞壁」找不到出口，旁邊布置美麗的花草也被青蛙忽略，形成孤單的風景，策展人介紹，青蛙象徵藝術家本人，無論游得多賣力都是枉然，是他對生命的寓意。



倪灝《結構研究 1》。(圖/台灣英文新聞Lyla)

此次展出中最年輕的藝術家倪灝呈現《結構研究 1》，外型為黑色彎曲的水管及直笛，打造如同怪物形體的裝置結合音樂演出呈現生活矛盾，倪灝介紹，直笛在1920至30年代大量生產，驅動德國漂鳥青年運動 （Wandervogel） ，其鼓吹年輕人到鄉村田野間追根根，並籍由傅統舞路、民謠擺脫城市污染與政治腐敗，然而納粹薰掌權後，快速挾持這股龐大的青年勢力，所有的青年團體皆轉變為希特勒青年團。

倪灝認為，直笛看似天真無邪，是小朋友在玩的，但背後卻有這段歷史陰影，極端一點說，曾被拿來控制小孩，他把作品變成一個奇怪的怪物，透過兩人操作重新檢視這段矛盾。《結構研究 1》演出不需事先報名，將於9月24日起至2023年1月7日北美館二樓208展覽室登場。

國際藝術家部分，奧馬．菲斯特（Ome r Fast）於2012年第13屆卡塞爾文件展之作品《連續性》， 以超現實、虛構的敘述，闡述戰爭記憶所帶來的噩夢及痛苦， 同時回應現下面對戰爭之間的心境。珍妮．安東尼（Janine Antoni）2002年的錄像作品《觸碰》， 隨著藝術家在鋼索上走動，不時觸碰遠方地平線的行為，想像著行走 在目光所及且難以到達之處；莫娜．哈同（Mona Hatoum）80年代著名的行為藝術紀錄影片《行路》， 身體的前行與警靴的跟隨， 暗喻南倫敦布里斯頓街頭因種族問題而長年壟罩沉重陰影。

參展藝術家

王淑鈴、中西夏之（Natsuyuki Nakanishi）、白雙全、石晉華、耳石小組（The Otolith Group）、何德來、李華生、周代焌、洪東祿、珍妮．安東尼 （Janine Antoni）、威廉．肯特里奇（William Kentridge）、郝經芳+王令杰、倪灝、陳昭宏、陳其寬、 高松次郎 (Jiro Takamatsu）、彭弘智、崔廣宇、莫娜．哈同（Mona Hatoum）、黃麗絹、葉世強、奧馬．菲斯特（Omer Fast）、盧奇歐．封塔納（Lucio Fontana）、鄧堯鴻、劉玗、劉瀚之、諾米．馬奎茲（Noe mi Marquez）、謝德慶。

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