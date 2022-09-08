Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

外交部發布111年國慶影片 「堅韌台灣、立足世界」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 14:33
外交部今（8）日發布本年國慶影音短片「堅韌台灣、立足世界」（圖／翻攝自外交部影片）  

外交部今（8）日發布本年國慶影音短片「堅韌台灣、立足世界」（圖／翻攝自外交部影片）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（8）日發布本年國慶影音短片「堅韌台灣、立足世界」，影片蓋民主、活力、創新、文化四大面向，向國際展現台灣的多元面貌與實力。

今年國慶影片完整版片長5分09秒，共製作中、英、日、法、德、俄、西班牙、義大利、阿拉伯、葡萄牙、印尼、越南、泰文13種語文版。影片同步上掛外交部官方網站、臉書（Facebook）、Instagram及推特（Twitter）等社群媒體供國內外人士點閱瀏覽，也將在我國全球駐外館處於國慶期間播放運用。

首章的「民主台灣，攜手世界」單元，以後疫情時代的如常生活、平順舉辦四大公投、紀念六四及我國政府與人民聲援烏克蘭等歷史畫面，凸顯台灣雖面臨疫情及中國打壓等各項挑戰，在政府及全體國人共同努力下，仍堅定守護民主價值，與國際社會心手相連，共同因應各項挑戰，並創造自由繁榮、又富愛心的新生活。

在「活力台灣，胸懷世界」單元，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層陸續透過出訪或接見來訪的理念相近國家政要；例如美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）訪團及多位美國聯邦參議員及眾議員、馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪團等人。美國、日本、歐洲及友邦國家重要外賓接連來訪，展現民主陣營對台灣的堅定支持及維護台灣海峽和平穩定的共同關切。

「創新台灣，接軌世界」單元，以台灣在全球供應鏈扮演核心要角的晶圓製作為主，帶出半導體、AI產業、綠能、國防、太空等我國核心產業，打造台灣在科技產業擁有充沛的創新量能，凸顯台灣是全球產業合作的不可或缺夥伴的重要性。

在「文化台灣，璀璨世界」單元，呈現台灣豐富多元的文化特色，且以台灣燈會無人機升空排列出台灣形狀的高科技燈光美景，展現台灣傳統與現代高科技兼容並蓄的傲人軟實力。
國慶
國慶影片
外交部

相關新聞

【建交43週年】台灣吐瓦魯簽公報鞏固邦誼 另簽2協定1備忘錄
【建交43週年】台灣吐瓦魯簽公報鞏固邦誼 另簽2協定1備忘錄
2022/09/06 10:26
美國知會最新一批對台灣軍售 總價值約11億600萬美元
美國知會最新一批對台灣軍售 總價值約11億600萬美元
2022/09/03 15:26
美國送台灣疫苗是應台積電所求? 外交部：惡意扭曲事實
美國送台灣疫苗是應台積電所求? 外交部：惡意扭曲事實
2022/08/27 17:37
中國駐柬埔寨大使館控罔顧受困台人？ 外交部：已協助百位求援國人
中國駐柬埔寨大使館控罔顧受困台人？ 外交部：已協助百位求援國人
2022/08/26 19:28
印第安納州長侯康安抵台灣　疫後首位來訪美國州長
印第安納州長侯康安抵台灣　疫後首位來訪美國州長
2022/08/22 09:16

更新時間 : 2022-09-08 14:52 GMT+08:00

最受歡迎

恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
恭喜！台灣20年來首勝中國 U18亞青女籃克服17分落後奇蹟逆轉勝
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
【金鐘57】入圍名單揭曉！《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭女扮男裝角逐視帝　謝盈萱、林心如、楊謹華爭視后寶座
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
自稱廣東人之後！楊丞琳說在台灣吃海鮮奢侈　苦苓力挺籲勿斷章取義
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本
8月台灣外匯存底續跌　央行對美國升息備2劇本