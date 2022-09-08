【9/8台灣本土+34846　死亡+29】可預防Omicron　首批千劑「Evusheld」今日配送

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增35,124例COVID-19確定病例，分別為34,846例本土個案及278例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之34,846例本土病例，為15,748例男性、19,082例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,840例)，臺北市(4,447例)，臺中市(4,313例)，桃園市(4,010例)，高雄市(2,547例)，臺南市(1,933例)。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日。





指揮中心說明，今日新增278例境外移入個案中，為148例男性、130例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(27例)，美國(7例)，新加坡(4例)，印度、香港、印尼及日本(各2例)，希臘、德國、緬甸、菲律賓、英國、泰國、荷蘭、韓國、蒙古、法國及土耳其 (各1例)移入，另221例感染國家調查中。入境日期介於今年6月1日至9月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,580,027例確診，分別為29,922例境外移入、5,550,051例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,170例COVID-19死亡病例，其中10,154例本土，另16例為境外移入。

我國採購第一批COVID-19預防用Evusheld單株抗體於今日配送至全台

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，為提供國內具高重症及死亡風險之免疫低下族群更完善的保護，以降低疫情對國內醫療量能之衝擊，日前衛生福利部疾病管制署已採購1萬劑Evusheld單株抗體，第一批1,728劑單株抗體已於9月6日晚間抵台，並於今日配送。



指揮中心指出，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權(Emergency Use Authorization,EUA)，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

疾管署已將其納入新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置指引之建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療(嵌合抗原受體T細胞療法，Chimeric antigen receptor T-cell therapy)，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患之醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥之效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。



指揮中心呼籲，按時接種COVID-19疫苗接種，仍是最具效益之傳染病預防介入措施，Evusheld不能取代疫苗接種。本中心將持續密切關注國際COVID-19藥物之研發使用情形，及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。