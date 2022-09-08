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【喝咖啡享美景】中秋賞月去哪兒? 高雄燈塔活化啟用　全台灣首座夜間開放參觀

➤昨天(9/7)啟用典禮特別選在傍晚舉行，出席人士一同欣賞旗津落日美景，燈塔搭配夕陽美景格外引人入勝。➤配合這次活化啟用活動，中秋連假期間特別將開放時間延後至晚上10時，9月12日維持開放不休園，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意時光。➤1883年設置的高雄燈塔經整建後成為台灣首座引進「輕食、文創服務」及「開放夜間參觀」燈塔，園區從上午9時開放至晚上9時，平時每逢週一公休。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 16:24
圖/<a href="https://www.facebook.com/kaohsiunglighthouse?__cft__[0]=AZXfIx2_sOL86yUbK47xtOElWAroH_y-deGoK22GMgY8Cmm8crK1vrJCFaFuxPYXYNyTThCA4x9FBT56h65LoVzpljbUyW_HjNqjUyZxCkaTq5HQfgnIT-vAunKPiQV-s7X4JUkHkdfH5rhAFST1s0lFwcD1WQwXSjeHhDtR6Y59lIuf50kwXiHQ-EUFuSOIFt9EOo_qP3iiwQ7GtmWpjGR7&__tn__=-UC%2CP-R" role="link" tabindex="0">高雄燈塔Kaohsiung Lighthouse</a>

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台首座引進「輕食、文創服務」及「開放夜間參觀」旗津高雄燈塔，昨(7日) 正式啟用，將從上午9時開放至晚間9時，每週一公休。市長陳其邁表示，歡迎民眾來此喝咖啡享受美景

交通部長王國材和陳其邁在交通部航港局長葉協隆、交通部觀光局長張錫聰、台灣港務公司董事長李賢義、高雄觀光圈代表等人共同見證下，主持高雄燈塔點燈儀式。啟用典禮特別選在傍晚時舉行，出席人士一同欣賞旗津落日美景，燈塔搭配夕陽美景格外引人入勝。

1883年設置的高雄燈塔，俗稱「旗后燈塔」，位於高雄市旗津區旗后山頂，其塔身則為國內唯一的白色八角形磚造燈塔，頂部呈現圓筒形，可由燈塔陽台眺望高雄市全景。

經整建後它成為台灣首座引進「輕食、文創服務」及「開放夜間參觀」燈塔，園區從上午9時開放至晚上9時，每週一公休，將成為高雄觀光新地標，以及國人中秋賞月聚會首選景點。

王國材致詞表示，高雄燈塔位於旗后山頂，可俯瞰港區周邊夜景，航港局透過休憩設施與輕食服務區設置、通用化工程與夜間照明改善，來優化燈塔園區環境，同時也首度與高雄港區土地開發股份有限公司合作，導入高雄在地輕食與文創展覽，並開放夜間參觀，讓民眾來到燈塔不是只有拍照打卡，還可以駐足停留。

陳其邁表示，全新啟用的高雄燈塔引進在地輕食與文創展覽，透過中央與地方合作，招商之餘提供民眾更休閒處所。燈塔整建對促進地方觀光非常重要，對此特別向中央表達感謝。

陳其邁也提及亞洲新灣區近年來的蛻變，包括高雄流行音樂中心、高雄展覽館、駁二及鼓山魚市場改建等，讓灣區從原本載貨港口變身觀光休閒之地。市府藉由陸續舉辦國慶煙火、台灣燈會、台灣文博會與台灣設計展等大型展演活動機會，讓高雄越來越美麗的形象被更多人看見。

航港局新聞稿說明，台澎金馬地區36座燈塔中，台灣本島有19座，高雄燈塔是全台首座引進「輕食、文創服務」及「開放夜間參觀」的燈塔，投入新台幣5000萬元整建。透過整修海景木棧平台、設置輕食服務區、改善夜間照明、通用化設施增設無障礙廁所與走道護欄扶手及無障礙坡道，以及燈塔故事的導覽，打造以人為本的環境。燈塔園區從上午9時開放至晚上9時，每週一公休。

另外，根據中央社, 為因應開放夜間參觀，未來高雄燈塔開放參觀的時間為每週二至週日上午9時至晚上9時，每逢週一內部整理不對外開放。配合這次活化啟用活動，中秋連假期間特別將開放時間延後至晚上10時，9月12日維持開放不休園，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意時光。
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