全球最大煲湯式火鍋「撈王」首度推出中秋套餐最高省千元

全球近150家門市的煲湯式火鍋領導品牌「撈王鍋物料理」，每日都以精選食材店內現煲湯頭，店內就看得見主廚煲湯，美味安心吃，頂級菜肉盤與手工丸做出差異化口味，獨樹一幟，招牌「胡椒豬肚雞」2010年推出蔚為風潮，其他品牌爭相複製，仍無法取代撈王在食材與煲湯精巧拿捏的細緻風味。

今年中秋節「撈王鍋物料理」臺北ATT店獨家推出全新「藤椒酸菜魚」湯底，首度推出中秋內用限定四人/六人團圓套餐、海陸組合拼盤優惠，將近85折，「最高可省千元」！套餐內容包含「藤椒酸菜魚」搭經典「胡椒豬肚雞」兩種湯底組合的太極鍋，更附上圓滾滾手工製作人氣單品「爆漿手打蝦丸」，Q彈蝦肉搭配流心起司內餡，同時感受鍋中撈月的氛圍與雙重口感的極致美味，套餐共有超過13道人氣匠心菜品，饕客們即日起至9/11趕緊手刀訂位！

撈王超厚工經典湯底「胡椒豬肚雞」、新品「藤椒酸菜魚」煲出食材精華

「撈王鍋物料理」極致的火鍋體驗來自現場用心慢熬的精華湯底，店內數個不斷火的湯桶，隔著玻璃窗即能看見主廚們用心煲煮湯頭的過程堅持新鮮食材現熬，就是為了讓顧客皆能感受如同家人般的對待，來到撈王就像回家一樣，安心、放心的享受美食。招牌「胡椒豬肚雞」湯底兼具養生，是入秋時節暖胃首選！使用豬大骨、雞骨、南風肉、金華火腿熬製8小時，使食材完全釋放精華美味；更細究豬肚與雞肉，嚴選14至16週的紅羽雞，自清洗、滷製時掌握細節下功夫去除腥味，主廚以長年累積的經驗及完美刀功，將每塊豬肚與雞肉切出大小及厚度一致的完美比例，入口呈現絕佳口感。鮮甜湯頭點綴特選海南白胡椒，難以複製的美味讓顧客一試成主顧。

中秋時節推出的全新川菜系湯底「藤椒酸菜魚」，以藤椒為基底，藤椒比花椒的麻味更加清爽不刺激，與職人專業醃製的酸菜、每尾重超過1斤的金目鱸魚熬製出一鍋道地的四川味，堅持每日手工片好的金目鱸魚片滑嫩無刺，每100公克有20公克的高蛋白質，成了煲湯的營養精髓，每日限量供應，饕客們請儘早預訂。

為讓消費者細品煲湯與不同火鍋食材搭配的層次感，撈王有「濃香、甘香、鮮香、清香」一煲四味的品嚐順序，首先是單品香濃煲湯，活體菌菇新鮮下鍋後品其甘香，再加入米其林餐廳等級肉品升級鮮香，最後放入葉菜類讓湯頭回歸清香。

中秋在撈王團聚 太極鍋4人/6人團圓套餐組含多道匠心獨運好菜

推廣新湯底，撈王於9/5-9/11期間推出3種中秋內用限定套餐優惠，不分午晚餐時段，分別為4人團圓套餐$4180(原價$4878)、6人團圓套餐$5980(原價$7048)、海陸組合拼盤$2980(原價$3360)，將近85折的折扣優惠，6人同行可省千元！中秋多人套餐一次就能吃齊撈王匠心菜品，除了選擇兩種湯底的太極鍋，搭配的匠心鍋物、小菜、甜品合計超過13道，包括撈王最為津津樂道的「爆漿手打蝦丸」、「會唱歌的雙臘煲仔飯」、「繡球豆腐」、「活體菌菇(或黑美人菇)」、「馬蹄竹蔗水」，尤其是消費者讚不絕口的「爆漿手打蝦丸」每顆使用了15隻蝦，以全蝦仁手打出彈牙口感與膠質，再塞入香濃巧達芝心，入口咬下的爆漿瞬間就能感受到細緻技藝、鮮甜美味在嘴裏跳動！另外，4人團圓套餐飯後甜點可享受到濃郁綿密的「花生冰沙」，6人團圓套餐則是肉品豐盛，附「嚴選澳洲和牛三珍」、「嚴選日本A5和牛三珍」，是肉食主義者的福音！

無論是湯底或是菜品，撈王用心呈現渾厚層次，今年中秋吃鍋團聚，以慢火煲著親友相聚的溫馨與美味！