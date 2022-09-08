台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 綠色和平今天(8日) 在西門町鬧區，
五層樓高的大型看板，多位在高空垂降的攀爬志工，
綠色和平減塑專案主任張凱婷表示
「我們以這次創意行動，
讓更多民眾知道，全聯在創造銷售佳績的背後， 商品的塑膠包裝就產生了每年至少一億件的驚人塑膠垃圾，
購物用塑膠袋、咖啡杯用量平均還以每年超過10%的幅度成長 (P.54)，這些都要全民，以及臺灣野生動物買單。」
綠色和平計算，咖啡杯用量以「平均每店用量成長比例」
計算
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付費一次性塑膠袋用量：2019年3,911萬個，
2020年4,323萬個，2021年4,853萬個
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咖啡紙杯用量：2019年479.4萬個(521店)，
2020年913.6萬個(852店)，2021年1,261. 1萬個(1,043店)
張凱婷強調，
「
期待全聯董事長再次展現珍惜臺灣、愛護環境的品牌精神， 立刻承諾積極減塑，展現對臺灣土地以及野生動物的關懷。」
這幅動員了11位行動志工，
畫作當中代表全聯的福利熊，
多次參與綠色和平減塑行動的志工蘇立丞表示
「
我們這次總共花費3個工作天，每天10個小時掛在空中作畫， 坦白說很辛苦。
但我自己也是全聯會員，每天都在家裡開伙，
每次都從全聯買回很多伴隨商品的不必要塑膠。
身為會員，
請給我們更多無塑消費的選擇權！」
綠色和平近期發起「
近期環保署也支持綠色和平的倡議，
全聯若在一個月內正面回應，