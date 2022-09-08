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台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊

綠色和平近日公布全聯塑膠垃圾「業績」: 年產至少一億件塑膠垃圾袋及咖啡杯增長率超過10% 。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/08 14:55
環保團體綠色和平8日在西門町街頭懸掛大型廣告看板，公布全聯福利中心塑膠包裝使用量，向業者喊話「請支援減塑」。圖為工作人員穿上諷刺人偶裝表...

環保團體綠色和平8日在西門町街頭懸掛大型廣告看板，公布全聯福利中心塑膠包裝使用量，向業者喊話「請支援減塑」。圖為工作人員穿上諷刺人偶裝表...

台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 綠色和平今天(8日) 在西門町鬧區，與11位行動志工共同完成為期三天的高空攀爬、垂降的創意畫作，公布全聯超市每年至少產生一億件塑膠垃圾的「業績」，購物用塑膠袋、咖啡杯平均每年超過10%的幅度成長。並極力呼籲全聯支援減塑，一起守護臺灣黑熊，以及其他在排遺中檢驗出微塑膠的保育類野生動物。（註：綠色和平調查六種保育類野生動物的排遺及其棲地皆檢驗出微塑膠）

五層樓高的大型看板，多位在高空垂降的攀爬志工，彷彿蜘蛛人般，冒著風雨，完成這幅已經進行第三天的畫作最後一筆！綠色和平今（8）日在西門町鬧區，與行動志工們一起完成高空集體創作，公布全聯塑膠業績，促請支援減塑，守護臺灣黑熊。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示

「我們以這次創意行動，讓更多民眾知道，全聯在創造銷售佳績的背後，商品的塑膠包裝就產生了每年至少一億件的驚人塑膠垃圾，

購物用塑膠袋、咖啡杯用量平均還以每年超過10%的幅度成長 (P.54)，這些都要全民，以及臺灣野生動物買單。」

綠色和平計算，咖啡杯用量以「平均每店用量成長比例」計算

  • 付費一次性塑膠袋用量：2019年3,911萬個，2020年4,323萬個，2021年4,853萬個

  • 咖啡紙杯用量：2019年479.4萬個(521店)，2020年913.6萬個(852店)，2021年1,261.1萬個(1,043店)

張凱婷強調，全聯過去曾有為動物保育盡心的案例，以通路的號召力帶動產地改變，她說

期待全聯董事長再次展現珍惜臺灣、愛護環境的品牌精神，立刻承諾積極減塑，展現對臺灣土地以及野生動物的關懷。」

這幅動員了11位行動志工，將在西門紅樓外持續刊登一個月的畫作，呼應綠色和平日前發布的最新研究調查(臺灣保育類野生動物微塑膠污染調查報告) 臺灣保育類野生動物，包含臺灣黑熊在內，其棲地水源以及排遺內，都檢測出塑膠微粒，主要成分為聚乙烯（PE）以及聚丙烯（PP），推測主要來源為一次性塑膠包裝。

畫作當中代表全聯的福利熊，全然不自覺的使用大量一次性塑膠包裝，象徵全聯超市內的商品充斥著塑膠，一旁的臺灣黑熊，則是不堪其擾並且要承受越來越多入侵到牠家園的塑膠垃圾。

多次參與綠色和平減塑行動的志工蘇立丞表示

我們這次總共花費3個工作天，每天10個小時掛在空中作畫，坦白說很辛苦。

但我自己也是全聯會員，每天都在家裡開伙，每次都從全聯買回很多伴隨商品的不必要塑膠。

身為會員，請給我們更多無塑消費的選擇權！」

綠色和平近期發起「請全聯支援減塑」公眾連署，2個月已累積超過2萬名民眾的支持，但全聯卻遲遲還沒回應。

近期環保署也支持綠色和平的倡議，已經公佈全聯成為蔬果裸賣和包裝減量的試辦通路之一，張凱婷呼籲「但只有配政府做短期、零星的試辦還不夠，我們也藉此機會呼籲全聯，一鼓作氣承諾以2025年塑膠減半為目標，向全臺公開減塑政策！

全聯若在一個月內正面回應，綠色和平與志工也將會變更看板上的設計，讓大眾知道全聯的減塑承諾。

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