台灣「綠色和平」成員於西門鬧區高空垂降創作　呼籲「全聯」減塑救黑熊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 綠色和平今天(8日) 在西門町鬧區， 與11位行動志工共同完成為期三天的高空攀爬、垂降的創意畫作， 公布全聯超市每年至少產生一億件塑膠垃圾的「業績」，購物用塑膠 袋、咖啡杯平均每年超過10%的幅度成長。 並極力呼籲全聯支援減塑，一起守護臺灣黑熊， 以及其他在排遺中檢驗出微塑膠的保育類野生動物。（註： 綠色和平調查六種保育類野生動物的排遺及其棲地皆檢驗出微塑膠）

五層樓高的大型看板，多位在高空垂降的攀爬志工， 彷彿蜘蛛人般，冒著風雨， 完成這幅已經進行第三天的畫作最後一筆！綠色和平今（8） 日在西門町鬧區，與行動志工們一起完成高空集體創作，公布全聯塑 膠業績，促請支援減塑，守護臺灣黑熊。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示

綠色和平計算，咖啡杯用量以「平均每店用量成長比例」 計算 付費一次性塑膠袋用量：2019年3,911萬個， 2020年4,323萬個，2021年4,853萬個

咖啡紙杯用量：2019年479.4萬個(521店)， 2020年913.6萬個(852店)，2021年1,261. 1萬個(1,043店)

張凱婷強調， 全聯過去曾有為動物保育盡心的案例， 以通路的號召力帶動產地改變，她說

「 期待全聯董事長再次展現珍惜臺灣、愛護環境的品牌精神， 立刻承諾積極減塑，展現對臺灣土地以及野生動物的關懷。」

這幅動員了11位行動志工， 將在西門紅樓外持續刊登一個月的畫作， 呼應綠色和平日前發布的最新研究調查(臺灣保育類野生動物微塑膠污染調查報告) ， 臺灣保育類野生動物，包含臺灣黑熊在內，其棲地水源以及排遺內， 都檢測出塑膠微粒，主要成分為聚乙烯（PE）以及聚丙烯（PP） ，推測主要來源為一次性塑膠包裝。

畫作當中代表全聯的福利熊， 全然不自覺的使用大量一次性塑膠包裝， 象徵全聯超市內的商品充斥著塑膠，一旁的臺灣黑熊， 則是不堪其擾並且要承受越來越多入侵到牠家園的塑膠垃圾。

多次參與綠色和平減塑行動的志工蘇立丞表示

「 我們這次總共花費3個工作天，每天10個小時掛在空中作畫， 坦白說很辛苦。 但我自己也是全聯會員，每天都在家裡開伙， 每次都從全聯買回很多伴隨商品的不必要塑膠。 身為會員， 請給我們更多無塑消費的選擇權！」

綠色和平近期發起「 請全聯支援減塑」公眾連署，2個月已累積超過2萬名民眾的支持， 但全聯卻遲遲還沒回應。

近期環保署也支持綠色和平的倡議， 已經公佈全聯成為蔬果裸賣和包裝減量的試辦通路之一， 張凱婷呼籲「但只有配政府做短期、零星的試辦還不夠， 我們也藉此機會呼籲全聯， 一鼓作氣承諾以2025年塑膠減半為目標，向全臺公開減塑政策！ 」

全聯若在一個月內正面回應， 綠色和平與志工也將會變更看板上的設計， 讓大眾知道全聯的減塑承諾。