莫菲：美國對台支持堅若磐石 蔡英文：不屈於脅迫、不退縮

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲率團來台，今（８）日上午晉見總統蔡英文，莫菲表示，跨黨派代表訪台象徵對台支持堅若磐石，並提及推動高標準美台自由貿易協定。蔡英文則表示，台灣不會屈服於脅迫之下，也不會退縮，會更積極與民主夥伴深化合作，維護區域和平及穩定。

蔡英文上午於總統府接見美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）訪問團，於致詞中表示，長期以來各位議員非常關注台美關係以及台灣面對的挑戰，不論是台灣的安全議題或是台灣的國際參與，去年5月台灣疫情嚴峻的時候，為讓台灣納入美國首波疫苗釋出的名單，在座的眾議員巴爾以最快的速度領銜62位跨黨派的議員，聯名致函國務卿布林肯為台灣發聲，而現場的議員凱希力、威爾森以及凱茉可都一起加入連署。

蔡英文指出，這份來自美國國會的支持，讓台灣取得更多的疫苗對抗疫情，台美之間也透過相互捐贈口罩與疫苗，促成了善的循環，深化彼此之間的關係以及情誼。

蔡英文感謝各位美國眾議員在中國持續軍演後，這一次特別組團來訪，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。她強調，台灣不會屈服於脅迫之下，更會捍衛台灣的民主方式與制度，台灣也不會退縮，而會更積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域的和平以及穩定。

蔡英文說，台灣會持續努力與美國建立更緊密的經貿關係，現在台美21世紀貿易倡議已經宣布將展開協商談判，期待也有信心透過這樣的倡議與美國洽簽更高標準的經貿協定，促成雙方的經貿發展。她也希望未來能與美國簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更良好的投資環境，期盼在座的議員能夠一起來支持。

莫菲在致詞感謝蔡總統與台灣人民熱情接待美國國會跨黨派代表團，這次代表團與之前訪台的國會代表團一樣，象徵著美國國會對台灣這座自治島嶼堅若磐石的承諾，來自國會的訊息又特別強而有力，國會是與美國政府同等重要的分支，國會有權力擬定法案以及政策，政策與法案常常不隨政權交疊而消失，而是持續傳承。

莫菲說，印證這一點最好的例子就是台灣關係法，台灣關係法是美國國會40幾年前通過的，在台灣關係法之下，美台雙邊關係持續蓬勃發展。且在貿易、安全以及文化等相關方面。

提及深化美台關係，莫菲表示，在很多領域她看到非常多合作的機會，國會應該呼籲讓台灣更充裕參與國際組織，因為台灣已經證明自己是國際社會負責任的成員，尤其是在公衛議題，台灣應該在適合的時機參與這些國際論壇。

莫菲說，國會現在能做的事情就是深化美國與台灣之間經濟上的合作，尤其是推動高標準美台之間的自由貿易協定，當然文化方面的交流也是非常重要，像是學術界、公民社會以及政府之間的交流，她自己非常希望在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐開分店。

莫菲表示，總結來說，她對美國與台灣的發展前景感到很樂觀而且也樂見在國會，看到國會成員對美國與台灣之間深刻堅定關係的支持。

眾議員法蘭克林致詞表示，訪問台灣就是印證了美國對台灣的承諾，非常驕傲看到美台關係過去幾年不斷成長，美台關係的發展不只是在國家安全方面，也包括科技、現代化技術等等，台灣製造的半導體對於國際的供應鏈是非常關鍵的，再次感謝蔡總統的款待與對話機會，這也是他第一次到台灣，期待夥伴關係不斷成長以及強化。

外交部發言人歐江安表示，莫菲所訪團是美國國會本（117）屆會期以來規模最大的眾議員訪問團。本年至今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。