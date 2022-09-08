國泰飯店觀光事業關懷偏鄉兒童及弱勢孤老

中秋佳節月圓人圓是與家人團聚的年度大節，這兩年在新冠疫情的影響下能團聚一堂共度 秋節更顯重要。國泰飯店觀光事業莊琬華執行長表示：「今年度國泰飯店觀光事業將與國泰慈善基金會及華山基金會合作，捐贈共1000盒國泰飯店中秋月餅禮盒，希望藉由企業形象與力量，凝聚資源、分送關愛，用心協助社會各族群，敬老扶幼悉心關懷有需要的弱勢族群。」

國泰飯店觀光事業繼2020與國泰慈善基金會合作舉辦的2020中秋慈善月餅公益活動，致贈700盒月餅給新北市「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」遍及八個行政區的培力單位，包括：金山高中、野柳國小、萬里國中、老梅國小、石門國小、雙溪高中、牡丹國小、吉慶國小、三芝國中、三芝國小等十所學校，讓新住民二代感受濃濃的愛與關懷，傳遞傳統節慶分享的美好感動；今年除透過國泰慈善基金會持續延伸送暖到桃園、台南、高雄地區偏鄉孩童外，同時更擴大公益關懷之心主動聯繫台北華山基金會之獨居弱勢老人。

國泰慈善基金會與國泰飯店觀光事業今年再次共同攜手合作中秋慈善月餅捐贈公益活動， 透過國泰慈善基金會安排聯繫校方，國泰飯店觀光事業準備400盒月餅，趁開學之際中秋佳節 之前，於2022年9月2日同步分享予桃園、台南、高雄的偏鄉培力單位，包括桃園市復興鄉的義盛國小及巴崚國小、台南新化區的那拔國小、高雄仁武區的竹後國小等四所學校，並由Cozzi Blu和逸飯店．桃園館、和逸飯店．台南西門館、和逸飯店．高雄中山館，三館的館長偕同仁親自到校致贈表達關懷致意，希望藉此勉勵未來主人翁並感受到濃厚的人情關懷。

同時國泰飯店觀光事業除以往對幼苗的關懷，今年更擴大敬老送暖，經與華山基金會安排贈予台北市12行政區弱勢孤老共600盒月餅，並得知因疫情、物價高漲影響，民眾行善日趨保守，華山基金會經費和資源募集受到嚴重衝擊，國泰飯店觀光事業主動伸手扶持秋節送暖。 國泰飯店觀光事業總部亦於同日2022年9月2日中秋佳節前夕親自到場特別贈送，表達關懷之意，更期待藉以帶動拋磚引玉的效益為華山基金會台北市的服務長輩爭取更多關懷與送暖。

國泰飯店觀光事業自2012年成立以來，發展至今旗下已有「和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店」等3大飯店品牌與7間飯店，更秉持著「Change改變、Creative創意、Connection連結」的企業核心價值，持續推動公益活動、擴展社會關懷。