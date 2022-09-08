發掘台灣潛點特色！香港首個水底展覽「潛行台灣」　榮獲德國紅點設計獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣四面環海海洋資源豐富，是國際潛水勝地，交通部觀光局昨(9/7)日宣布好消息，駐香港辦事處與相機品牌Olympus合作舉辦的「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」榮獲設計界奧斯卡獎之稱的德國紅點設計獎(Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022)。

交通部觀光局透過新聞稿表示，近年成為港人喜愛的新潛水點，受疫情影響跨境旅行暫停，駐香港辦事處與策略合作夥伴相機品牌Olympus以嶄新突破方法在香港舉辦「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」重現台灣著名潛水景點，推廣台灣海洋觀光資源，加強宣傳台灣海洋品牌形象；港人穿上潛水裝備潛入香港泳池感受不一樣的展覽體驗，進行一趟「台灣水下偽旅行」。

德國紅點設計獎創辦人Dr. Peter Zec 教授表示，今年榮獲紅點設計獎的得獎者展示了優良的傳播設計概念。將複雜的問題轉化為解決方案，並以易於理解的方式呈現信息，充份使用不同的通路、媒體與題材。得獎設計在眾多國際參與者中脫穎而出，再次恭賀設計的成就。

Olympus相機市場經理 Pinky Ng 表示，該公司自2018年開始支持環台水下拍攝出版第一本《潛行台灣》，以及香港國際潛水暨度假觀光展台灣館，連續多年以高質影像帶出台灣水下之美，期望日後再共同以嶄新方法推廣台灣旅遊。

△照片由交通部觀光局提供

交通部觀光局駐香港辦事處表示，台灣四面環海海洋資源豐富，各潛點均具特色，全球海龜最密集之一的「小琉球」、國際潛水勝地「綠島」、微距海洋生物天堂「東北角」、珊瑚覆蓋率驚人的「澎湖」等，擁有成為國際潛水勝地優勢。因為語言相通、航程較短，台灣漸成為港人新興潛水點之一，期盼疫情後香港人能到台灣親身感受水下之美。

「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」展示大量巨型攝影大師作品，與實物大小相符的海龜相片讓潛水員穿梭海龜間一同暢游、以3D視覺呈現澎湖薰衣草森林珊瑚礁群景觀、參加者於游泳池中的海底郵筒親手寄出防水明信片、一嘗以防水相機拍攝微距生物模型感受水中攝影體驗等，希望透過不同的互動體驗讓參加者發掘台灣潛點特色及水下之美，吸引旅客疫後親身到台灣潛水旅遊。

駐香港辦事處接著說，活動以全方位線上線下規劃，包括水底及網上展覽、岸上海洋環保展攤、線上直播講座，讓港人不受時間地點限制於疫情期間參與活動。水底展覽需克服許多困難，精密計算防水顏色折射水況等設置問題，參加者安全、潛水裝備及設施配套安排同樣極舉挑戰。成功獲得美國、加拿大、新加坡、泰國、台灣、香港超過10個國家120篇國際媒體及意見領袖報導，引起大眾話題。

駐香港辦事處還說，9月6日已接獲通知「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」亦獲得「2022 Golden Pin Award台灣金點設計標章」-「整合設計類別」獎，並有機會晉級角逐該獎最高榮耀之「年度最佳設計獎」，預計入圍名單將於10月初公布、12月於台灣進行頒獎典禮及公布年度大獎名單。

照片由交通部觀光局提供